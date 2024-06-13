https://1prime.ru/20240613/turizm-849133820.html

В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз

В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз - 13.06.2024, ПРАЙМ

В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз

Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:33+0300

2024-06-13T13:33+0300

2024-06-13T13:33+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84045/72/840457295_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_3d8b761484409350c8b035393c1d4ab2.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту возможность планируется распространить на курорты проекта "Пять морей", сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. "Есть вопрос в том, чтобы пассажирам круизных кораблей разрешить пребывание без визы 72 часа на территории России", - сказал он в кулуарах форума "Путешествуй!" "Смотрим, чтобы в самолетах это сделать и дальше распространить эту тему на курорты "Пять морей", которые будут сейчас строиться. Там же везде марины, теплоход может приставать и на три дня. Иностранцы могли бы высадиться, погулять, потратить деньги у нас", - продолжил Вахруков. Он напомнил, что ранее иностранные туристы прибывали на круизных судах в Санкт-Петербург. "Вот они в Санкт-Петербурге имели возможность в течение 72 часов находиться без визы. Мы хотим вернуть эту возможность, и не только в Санкт-Петербург", - пояснил замминистра.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия