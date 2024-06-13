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В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз
В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз - 13.06.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз
Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:33+0300
2024-06-13T13:33+0300
россия
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту возможность планируется распространить на курорты проекта "Пять морей", сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. "Есть вопрос в том, чтобы пассажирам круизных кораблей разрешить пребывание без визы 72 часа на территории России", - сказал он в кулуарах форума "Путешествуй!" "Смотрим, чтобы в самолетах это сделать и дальше распространить эту тему на курорты "Пять морей", которые будут сейчас строиться. Там же везде марины, теплоход может приставать и на три дня. Иностранцы могли бы высадиться, погулять, потратить деньги у нас", - продолжил Вахруков. Он напомнил, что ранее иностранные туристы прибывали на круизных судах в Санкт-Петербург. "Вот они в Санкт-Петербурге имели возможность в течение 72 часов находиться без визы. Мы хотим вернуть эту возможность, и не только в Санкт-Петербург", - пояснил замминистра.
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РОССИЯ
13:33 13.06.2024
 
В МЭР рассказали, кому могут разрешить находиться в России без виз

МЭР: интуристам на круизных судах могут разрешить 3 дня находиться в РФ без виз

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКруизный лайнер
Круизный лайнер - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту возможность планируется распространить на курорты проекта "Пять морей", сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.
"Есть вопрос в том, чтобы пассажирам круизных кораблей разрешить пребывание без визы 72 часа на территории России", - сказал он в кулуарах форума "Путешествуй!"
"Смотрим, чтобы в самолетах это сделать и дальше распространить эту тему на курорты "Пять морей", которые будут сейчас строиться. Там же везде марины, теплоход может приставать и на три дня. Иностранцы могли бы высадиться, погулять, потратить деньги у нас", - продолжил Вахруков.
Он напомнил, что ранее иностранные туристы прибывали на круизных судах в Санкт-Петербург. "Вот они в Санкт-Петербурге имели возможность в течение 72 часов находиться без визы. Мы хотим вернуть эту возможность, и не только в Санкт-Петербург", - пояснил замминистра.
 
РОССИЯ
 
 
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