https://1prime.ru/20240613/turtsiya-849140840.html
"Заслужил". Турок обрадовал прием, оказанный главе МИД Фидану в Кремле
"Заслужил". Турок обрадовал прием, оказанный главе МИД Фидану в Кремле - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Заслужил". Турок обрадовал прием, оказанный главе МИД Фидану в Кремле
Президент России Владимир Путин 11 июня провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Читатели издания Haber7 оценили рассадку сторон. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:35+0300
2024-06-13T15:35+0300
2024-06-13T15:35+0300
политика
турция
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хакан фидан
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 11 июня провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Читатели издания Haber7 оценили рассадку сторон.Отмечается, что Путин и Фидан во время переговоров сидели близко друг к другу. При этом, как вспомнил автор статьи, российский лидер во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном сидел от него на значительном расстоянии."Каждый сидит на том месте, которого заслуживает", - отметил Юнус.Другие читатели назвали Путина хорошим разведчиком, который понимает, за кем будущее, подчеркнув, что России с Фиданом предстоит работать многие годы."Макрон, наверняка, ревнует", - добавил Кенан."Путин и наш президент – лидеры, которые поставят Европу на путь истинный... Так держать", - заключил Покровитель.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, россия, хакан фидан, владимир путин
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Хакан Фидан, Владимир Путин
"Заслужил". Турок обрадовал прием, оказанный главе МИД Фидану в Кремле
Читатели турецкого Haber7 оценили прием, оказанный главе МИД Фидану в Кремле
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин 11 июня провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Читатели издания Haber7
оценили рассадку сторон.
Отмечается, что Путин и Фидан во время переговоров сидели близко друг к другу. При этом, как вспомнил автор статьи, российский лидер во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном сидел от него на значительном расстоянии.
"Каждый сидит на том месте, которого заслуживает", - отметил Юнус.
Другие читатели назвали Путина хорошим разведчиком, который понимает, за кем будущее, подчеркнув, что России с Фиданом предстоит работать многие годы.
"Макрон, наверняка, ревнует", - добавил Кенан.
"Путин и наш президент – лидеры, которые поставят Европу на путь истинный... Так держать", - заключил Покровитель.
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