https://1prime.ru/20240613/tury-849151492.html
В АТОР сообщили, что стоимость туров для россиян останется прежней
В АТОР сообщили, что стоимость туров для россиян останется прежней - 13.06.2024, ПРАЙМ
В АТОР сообщили, что стоимость туров для россиян останется прежней
Новые санкции, а также возможное усложнение расчетов в связи с ними не отразятся на стоимости туров для российских туристов - туроператоры по большей части были | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T18:37+0300
2024-06-13T18:37+0300
2024-06-13T18:37+0300
экономика
туризм
россияне
стоимость туров
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Новые санкции, а также возможное усложнение расчетов в связи с ними не отразятся на стоимости туров для российских туристов - туроператоры по большей части были готовы к этому, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Московская биржа с 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Торговля долларом и евро была перенесена на внебиржевой рынок. "На текущий момент нет никаких предпосылок к подорожанию туров, так как к подобному исходу туроператоры по большей части были готовы. Безусловно волатильность курсов в краткосрочной перспективе сказывается на внутренних курсах операторов, что приводит к изменению рублевой стоимости, но стоимость путешествий, номинированных в валютах, никоим образом не должна измениться", - заявил Мурадян, комментируя влияние санкций и усложнения расчетов на туры. Он также подчеркнул, что операторы будут так или иначе пользоваться долларами, но с территории третьих стран, поскольку в России они "уже были бесполезны" - еще до решения о санкциях в отношении Мосбиржи. В свою очередь в пресс-службе туроператора Anex рассказали агентству, что все взаиморасчеты компании с партнерами идут в штатном режиме, без остановок и вне зависимости от санкций. "Они идут в рамках имеющихся договоров, проблем с оплатой у нас нет", - подчеркнули там. Комментируя возможный рост спроса на внутренние направления, в Anex отметили, что "бронирование туров по России - не альтернатива выездного туризма, сегменты туристов абсолютно разные", однако в последнее время наблюдается рост интереса на бронирования пакетных туров через туроператоров. В туроператоре "Русский Экспресс" отметили, что будут использовать доллар при расчете стоимости туров, но оплату от туристов принимают только в рублях. "Туры подорожают, только если будет расти курс доллара", - сообщили в компании. При этом туроператор выразил мнение, что именно сложности с оплатой за границей спровоцируют подъем внутреннего туризма. "Он и так происходит, и мы ждем увеличения продаж по России", - подчеркнули в "Русском Экспрессе".
https://1prime.ru/20240612/turizm-849109236.html
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туризм, россияне, стоимость туров, санкции против рф
Экономика, Туризм, россияне, стоимость туров, санкции против РФ
В АТОР сообщили, что стоимость туров для россиян останется прежней
АТОР: новые антироссийские санкции не вызовут рост цен на туры для россиян
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Новые санкции, а также возможное усложнение расчетов в связи с ними не отразятся на стоимости туров для российских туристов - туроператоры по большей части были готовы к этому, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Московская биржа с 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Торговля долларом и евро была перенесена на внебиржевой рынок.
"На текущий момент нет никаких предпосылок к подорожанию туров, так как к подобному исходу туроператоры по большей части были готовы. Безусловно волатильность курсов в краткосрочной перспективе сказывается на внутренних курсах операторов, что приводит к изменению рублевой стоимости, но стоимость путешествий, номинированных в валютах, никоим образом не должна измениться", - заявил Мурадян, комментируя влияние санкций и усложнения расчетов на туры.
Он также подчеркнул, что операторы будут так или иначе пользоваться долларами, но с территории третьих стран, поскольку в России они "уже были бесполезны" - еще до решения о санкциях в отношении Мосбиржи.
АТОР: турбизнесу в России нужно быстрее переходить на оплату в нацвалютах
В свою очередь в пресс-службе туроператора Anex рассказали агентству, что все взаиморасчеты компании с партнерами идут в штатном режиме, без остановок и вне зависимости от санкций. "Они идут в рамках имеющихся договоров, проблем с оплатой у нас нет", - подчеркнули там.
Комментируя возможный рост спроса на внутренние направления, в Anex отметили, что "бронирование туров по России - не альтернатива выездного туризма, сегменты туристов абсолютно разные", однако в последнее время наблюдается рост интереса на бронирования пакетных туров через туроператоров.
В туроператоре "Русский Экспресс" отметили, что будут использовать доллар при расчете стоимости туров, но оплату от туристов принимают только в рублях. "Туры подорожают, только если будет расти курс доллара", - сообщили в компании.
При этом туроператор выразил мнение, что именно сложности с оплатой за границей спровоцируют подъем внутреннего туризма. "Он и так происходит, и мы ждем увеличения продаж по России", - подчеркнули в "Русском Экспрессе".