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США не позволяли ВСУ бить вглубь России, заявил Остин - 13.06.2024, ПРАЙМ
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США не позволяли ВСУ бить вглубь России, заявил Остин
США не позволяли ВСУ бить вглубь России, заявил Остин - 13.06.2024, ПРАЙМ
США не позволяли ВСУ бить вглубь России, заявил Остин
Соединенные Штаты не позволяли Киеву бить американским оружием по территории России. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:53+0300
2024-06-13T16:58+0300
вооружения
сша
россия
ракетные удары
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МОСКВА. 13 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не позволяли Киеву бить американским оружием по территории России. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений", — отметил глава оборонного ведомства в рамках встречи в Брюсселе.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.28 мая Госдепартамент США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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сша, россия, ракетные удары
Вооружения, США, РОССИЯ, ракетные удары
16:53 13.06.2024 (обновлено: 16:58 13.06.2024)
 
США не позволяли ВСУ бить вглубь России, заявил Остин

Остин: США не одобряли нанесения ударов ВСУ своим оружием вглубь России

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА. 13 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не позволяли Киеву бить американским оружием по территории России. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений", — отметил глава оборонного ведомства в рамках встречи в Брюсселе.
Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
28 мая Госдепартамент США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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