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США по-прежнему против ударов ВСУ американским оружием по России
США по-прежнему против ударов ВСУ американским оружием по России - 13.06.2024, ПРАЙМ
США по-прежнему против ударов ВСУ американским оружием по России
Президент США Джо Байден напомнил, что все еще выступает против атак по российской территории американским оружием. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T22:50+0300
2024-06-13T22:50+0300
2024-06-13T22:50+0300
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ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден напомнил, что все еще выступает против атак по российской территории американским оружием."Что касается применения дальнобойных вооружений внутри России, мы не изменили своей позиции", — отметил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Италии.По его словам, удары по граничащим с Украиной российским районам американским оружием имеют смысл. Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США.28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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сво, украина, удары по территории россии, сша
Политика, СВО, УКРАИНА, удары по территории России, США
США по-прежнему против ударов ВСУ американским оружием по России
Байден: США по-прежнему не одобряю удары ВСУ американским оружием по России
ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден напомнил, что все еще выступает против атак по российской территории американским оружием.
"Что касается применения дальнобойных вооружений внутри России, мы не изменили своей позиции", — отметил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Италии.
По его словам, удары по граничащим с Украиной российским районам американским оружием имеют смысл.
Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США.
Энергетические компании США и Украины договорились о поставках СПГ
28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”.
31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.