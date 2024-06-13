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Ни воевать, ни работать: Украина столкнулась с острой нехваткой людей

Ни воевать, ни работать: Украина столкнулась с острой нехваткой людей - 13.06.2024, ПРАЙМ

Ни воевать, ни работать: Украина столкнулась с острой нехваткой людей

Экономика Украины серьезно страдает от острой нехватки людей, пишет иранское издание Akharin Khabar. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:37+0300

2024-06-13T09:37+0300

2024-06-13T09:37+0300

экономика

украина

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Экономика Украины серьезно страдает от острой нехватки людей, пишет иранское издание Akharin Khabar."Украина в настоящий момент сталкивается с острой нехваткой людей: не только на фронтах, но и на предприятиях — критический дефицит рабочих рук. Людей нет – от этого страдают не только вооруженные силы, но и вся экономическая мощь страны", — пишет издание со ссылкой на данные агентства "Исна".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что нехватка кадров затрагивает не только военные силы, но и другие отрасли, включая промышленность, строительство и рестораны.Так, сталелитейному предприятию, которому требуется еще четыре тысячи рабочих, за три месяца удалось найти всего 89, в то время как в мирное время это занимало не больше месяца.В мае правительство страны ужесточило законы о призыве и наказание за уклонение от военной службы, но это может привести к еще большим проблемам для бизнеса и финансирования военных действий, заметил автор публикации.Кроме того, Киеву придется столкнуться с задачей заполнить пробелы в армии, вызванные высокими потерями среди солдат и дезертирством.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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