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"Никогда такого не было". В ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине
"Никогда такого не было". В ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Никогда такого не было". В ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине
Украинская энергетика попала в самое катастрофическое с начала СВО положение, пишет немецкая газета Zeit. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:18+0300
2024-06-13T11:18+0300
2024-06-13T11:18+0300
энергетика
украина
германия
катастрофа
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Украинская энергетика попала в самое катастрофическое с начала СВО положение, пишет немецкая газета Zeit.Как отмечается в статье, энергоснабжение страны еще никогда не было таким плохим. Подчеркивается, что украинцы сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и ростом цен на энергию. Кроме того, сообщает издание, российские вооруженные силы нанесли украинской инфраструктуре колоссальный ущерб, восстановление поврежденнх энергообъектов не всегда возможно. "Пока Украине нужно готовиться к зиме, которая будет еще темнее и холоднее, чем предыдущие", — заключает газета.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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украина, германия, катастрофа
Энергетика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Катастрофа
"Никогда такого не было". В ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине
Zeit: энергоснабжение Украины находится на самом критическом уровне за все время
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Украинская энергетика попала в самое катастрофическое с начала СВО положение, пишет немецкая газета Zeit
.
Как отмечается в статье, энергоснабжение страны еще никогда не было таким плохим. Подчеркивается, что украинцы сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и ростом цен на энергию.
Кроме того, сообщает издание, российские вооруженные силы нанесли украинской инфраструктуре колоссальный ущерб, восстановление поврежденнх энергообъектов не всегда возможно.
"Пока Украине нужно готовиться к зиме, которая будет еще темнее и холоднее, чем предыдущие", — заключает газета.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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