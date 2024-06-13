https://1prime.ru/20240613/ukraina-849136312.html
Украине не хватит энергии, чтобы пережить зиму, признали в Киеве
Украине не хватит энергии, чтобы пережить зиму, признали в Киеве - 13.06.2024, ПРАЙМ
Украине не хватит энергии, чтобы пережить зиму, признали в Киеве
Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:36+0300
2024-06-13T14:36+0300
2024-06-13T14:44+0300
энергетика
украина
зима
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35d311d60a81cf4f1198bf21fc126059.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью агентству Reuters. Как сообщает агентство, с марта половина генерирующих мощностей Украины была выведена из строя. Галущенко рассказал журналистам о перспективах прохождения холодного сезона с оставшимися мощностями. "До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем защититься сейчас... мы не сможем произвести ремонт. Пятидесяти процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей - ред.) недостаточно, чтобы пережить зиму", - цитирует агентство слова министра в материале на своем сайте. Галущенко упомянул ограничения в электроснабжении жителей Украины, подчеркнув, что к ним приходится прибегать даже летом. "Сейчас мы живем с ограничениями, даже летом, потому что мы не можем покрыть уничтоженную генерацию. Мы не можем перекрыть это за счет импорта", - заявил Галущенко журналистам Reuters. Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_2f34a2105d7535505d72f4e23377741e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, зима
Энергетика, УКРАИНА, зима
Украине не хватит энергии, чтобы пережить зиму, признали в Киеве
Галущенко: Украина лишилась 50% энергогенерации, остатка не хватит, чтобы пережить зиму
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью агентству Reuters.
Как сообщает агентство, с марта половина генерирующих мощностей Украины была выведена из строя. Галущенко рассказал журналистам о перспективах прохождения холодного сезона с оставшимися мощностями.
"До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем защититься сейчас... мы не сможем произвести ремонт. Пятидесяти процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей - ред.) недостаточно, чтобы пережить зиму", - цитирует агентство слова министра в материале на своем сайте.
Галущенко упомянул ограничения в электроснабжении жителей Украины, подчеркнув, что к ним приходится прибегать даже летом.
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
"Сейчас мы живем с ограничениями, даже летом, потому что мы не можем покрыть уничтоженную генерацию. Мы не можем перекрыть это за счет импорта", - заявил Галущенко журналистам Reuters.
Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.