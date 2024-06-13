https://1prime.ru/20240613/ukraina-849136312.html

Украине не хватит энергии, чтобы пережить зиму, признали в Киеве

Украине не хватит энергии, чтобы пережить зиму, признали в Киеве - 13.06.2024, ПРАЙМ

Украине не хватит энергии, чтобы пережить зиму, признали в Киеве

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:36+0300

2024-06-13T14:36+0300

2024-06-13T14:44+0300

энергетика

украина

зима

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью агентству Reuters. Как сообщает агентство, с марта половина генерирующих мощностей Украины была выведена из строя. Галущенко рассказал журналистам о перспективах прохождения холодного сезона с оставшимися мощностями. "До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем защититься сейчас... мы не сможем произвести ремонт. Пятидесяти процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей - ред.) недостаточно, чтобы пережить зиму", - цитирует агентство слова министра в материале на своем сайте. Галущенко упомянул ограничения в электроснабжении жителей Украины, подчеркнув, что к ним приходится прибегать даже летом. "Сейчас мы живем с ограничениями, даже летом, потому что мы не можем покрыть уничтоженную генерацию. Мы не можем перекрыть это за счет импорта", - заявил Галущенко журналистам Reuters. Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html

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украина, зима