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"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
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"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине
Москва укрепляет свои позиции на украинской территории, так как доверяет западным лидерам, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T18:21+0300
2024-06-13T18:21+0300
политика
минские соглашения
запад
россия
украина
противостояние
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Москва укрепляет свои позиции на украинской территории, так как доверяет западным лидерам, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Россия не может доверять Западу. Даже если прекращение огня будет достигнуто, всегда есть вероятность, что кто-нибудь вроде Джо Байдена или Владимира Зеленского переизберется и решит начать новую войну. Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине", — отметил Миршаймер.По мнению аналитика, недоверие российского лидера Владимира Путина по отношению к Западу вполне объясняемо, если взять в расчет переменчивую и нестабильную социально-политическую ситуацию в Европе и США.Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения, призванные решить конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как отсрочка для подготовки украинской армии к противостоянию с Россией.Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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минские соглашения, запад, россия, украина, противостояние
Политика, Минские соглашения, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, противостояние
18:21 13.06.2024
 
"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине

Миршаймер: недоверие Западу заставляет Россию укреплять позиции на Украине

© Фото : СоцсетиТанк-черепаха. Скриншот видео
Танк-черепаха. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Соцсети
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Москва укрепляет свои позиции на украинской территории, так как доверяет западным лидерам, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Россия не может доверять Западу. Даже если прекращение огня будет достигнуто, всегда есть вероятность, что кто-нибудь вроде Джо Байдена или Владимира Зеленского переизберется и решит начать новую войну. Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине", — отметил Миршаймер.
По мнению аналитика, недоверие российского лидера Владимира Путина по отношению к Западу вполне объясняемо, если взять в расчет переменчивую и нестабильную социально-политическую ситуацию в Европе и США.
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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16:54
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения, призванные решить конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как отсрочка для подготовки украинской армии к противостоянию с Россией.
Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
 
ПолитикаМинские соглашенияЗАПАДРОССИЯУКРАИНАпротивостояние
 
 
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