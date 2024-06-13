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"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине

"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Новая война". В США высказались об укреплении позиций России на Украине

Москва укрепляет свои позиции на украинской территории, так как доверяет западным лидерам, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T18:21+0300

2024-06-13T18:21+0300

2024-06-13T18:21+0300

политика

минские соглашения

запад

россия

украина

противостояние

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Москва укрепляет свои позиции на украинской территории, так как доверяет западным лидерам, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Россия не может доверять Западу. Даже если прекращение огня будет достигнуто, всегда есть вероятность, что кто-нибудь вроде Джо Байдена или Владимира Зеленского переизберется и решит начать новую войну. Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине", — отметил Миршаймер.По мнению аналитика, недоверие российского лидера Владимира Путина по отношению к Западу вполне объясняемо, если взять в расчет переменчивую и нестабильную социально-политическую ситуацию в Европе и США.Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения, призванные решить конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как отсрочка для подготовки украинской армии к противостоянию с Россией.Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.

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запад

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минские соглашения, запад, россия, украина, противостояние