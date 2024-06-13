Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/uralvagonzavod-849116763.html
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод - 13.06.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод
Санкции США против "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") никак не повлияют на работу предприятия, сообщили РИА Новости в "Ростехе". | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:42+0300
2024-06-13T08:42+0300
экономика
уралвагонзавод
ростех
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82552/59/825525922_0:208:3076:1938_1920x0_80_0_0_492cabf2023a2eca35edacfb25596e5d.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США против "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") никак не повлияют на работу предприятия, сообщили РИА Новости в "Ростехе". США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошел в том числе Уралвагонзавод. "Никак не повлияют", - ответили в "Ростехе" на вопрос, как повлияют санкции США на работу УВЗ.
https://1prime.ru/20240613/sanktsii-849114514.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82552/59/825525922_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_477bdae12bbe4979c83e6704f9bcfcb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
уралвагонзавод, ростех, санкции против рф
Экономика, Уралвагонзавод, Ростех, санкции против РФ
08:42 13.06.2024
 
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод

"Ростех": санкции США против Уралвагонзавода никак не повлияют на его работу

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк#Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"
#Выставочный стенд АО НПК Уралвагонзавод - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США против "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") никак не повлияют на работу предприятия, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошел в том числе Уралвагонзавод.
"Никак не повлияют", - ответили в "Ростехе" на вопрос, как повлияют санкции США на работу УВЗ.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Германия препятствует переговорам о новых санкциях против РФ, пишут СМИ
07:41
 
ЭкономикаУралвагонзаводРостехсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала