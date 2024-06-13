https://1prime.ru/20240613/uralvagonzavod-849116763.html
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод - 13.06.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод
Санкции США против "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") никак не повлияют на работу предприятия, сообщили РИА Новости в "Ростехе". | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:42+0300
2024-06-13T08:42+0300
2024-06-13T08:42+0300
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уралвагонзавод
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США против "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") никак не повлияют на работу предприятия, сообщили РИА Новости в "Ростехе". США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошел в том числе Уралвагонзавод. "Никак не повлияют", - ответили в "Ростехе" на вопрос, как повлияют санкции США на работу УВЗ.
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уралвагонзавод, ростех, санкции против рф
Экономика, Уралвагонзавод, Ростех, санкции против РФ
В "Ростехе" оценили влияние санкций США на Уралвагонзавод
"Ростех": санкции США против Уралвагонзавода никак не повлияют на его работу
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции США против "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") никак не повлияют на работу предприятия, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошел в том числе Уралвагонзавод.
"Никак не повлияют", - ответили в "Ростехе" на вопрос, как повлияют санкции США на работу УВЗ.
Германия препятствует переговорам о новых санкциях против РФ, пишут СМИ