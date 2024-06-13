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Россиянам порекомендовали не покупать валюту в панике - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Россиянам порекомендовали не покупать валюту в панике
Россиянам порекомендовали не покупать валюту в панике - 13.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам порекомендовали не покупать валюту в панике
Сейчас гражданам РФ лучше занять выжидательную позицию по вопросу приобретения долларов и евро, рассказал "Газете.Ru" финансовый эксперт, автор Telegram-канала... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:44+0300
2024-06-13T15:44+0300
экономика
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Сейчас гражданам РФ лучше занять выжидательную позицию по вопросу приобретения долларов и евро, рассказал "Газете.Ru" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.Он предупредил, что панические покупки сейчас "сметут массу наличности" также, как это уже было во все первые дни кризисов (в феврале 2022 года, марте 2020 года и декабре 2014 года).По мнению эксперта, фундаментальных причин для паники сейчас нет никаких, при этом выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней "просто не получится физически". "Поэтому идеальный расклад — просто переждать шторм или занять валюту у друзей или знакомых, пообещав отдать тоже в валюте, если действительно есть срочность", — сказал он и добавил, что если валюта все же необходима именно сейчас, то ее нужно идти и покупать.Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.В то же время, управление ведомства по контролю за иностранными активами выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и НКЦ.
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курсы валют, покупка валюты, доллар, евро
Экономика, Курсы валют, покупка валюты, доллар, евро
15:44 13.06.2024
 
Россиянам порекомендовали не покупать валюту в панике

Финансист Кричевский посоветовал россиянам не покупать валюту в панике

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Сейчас гражданам РФ лучше занять выжидательную позицию по вопросу приобретения долларов и евро, рассказал "Газете.Ru" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
Он предупредил, что панические покупки сейчас "сметут массу наличности" также, как это уже было во все первые дни кризисов (в феврале 2022 года, марте 2020 года и декабре 2014 года).
По мнению эксперта, фундаментальных причин для паники сейчас нет никаких, при этом выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней "просто не получится физически".
"Поэтому идеальный расклад — просто переждать шторм или занять валюту у друзей или знакомых, пообещав отдать тоже в валюте, если действительно есть срочность", — сказал он и добавил, что если валюта все же необходима именно сейчас, то ее нужно идти и покупать.
Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.
В то же время, управление ведомства по контролю за иностранными активами выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и НКЦ.
Дирхамы ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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