https://1prime.ru/20240613/vengriya-849125398.html

Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам

Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам - 13.06.2024, ПРАЙМ

Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам

Венгрия получила штраф в размере 200 милионов евро, страна также будет платить миллион евро в сутки за каждый день задержки из-за отказа выполнять предыдущие... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:34+0300

2024-06-13T11:34+0300

2024-06-13T11:50+0300

политика

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венгрия

штраф

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. Венгрия получила штраф в размере 200 милионов евро, страна также будет платить миллион евро в сутки за каждый день задержки из-за отказа выполнять предыдущие требования. Об этом сообщили в суде ЕС в Люксембурге. "Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки", - сказано в релизе.На фоне миграционного кризиса в Европе Будапешт начал проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев и отказался выполнять политику ЕС, за что неоднократно получал критику со стороны Брюсселя.В декабре 2020 года Суд ЕС уже принимал решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов. Он указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".

https://1prime.ru/20240612/vengriya-849098151.html

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ес, венгрия, штраф