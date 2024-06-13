https://1prime.ru/20240613/vengriya-849125398.html
Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам
Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам - 13.06.2024, ПРАЙМ
Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам
Венгрия получила штраф в размере 200 милионов евро, страна также будет платить миллион евро в сутки за каждый день задержки из-за отказа выполнять предыдущие... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:34+0300
2024-06-13T11:34+0300
2024-06-13T11:50+0300
политика
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штраф
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. Венгрия получила штраф в размере 200 милионов евро, страна также будет платить миллион евро в сутки за каждый день задержки из-за отказа выполнять предыдущие требования. Об этом сообщили в суде ЕС в Люксембурге. "Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки", - сказано в релизе.На фоне миграционного кризиса в Европе Будапешт начал проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев и отказался выполнять политику ЕС, за что неоднократно получал критику со стороны Брюсселя.В декабре 2020 года Суд ЕС уже принимал решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов. Он указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".
https://1prime.ru/20240612/vengriya-849098151.html
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ес, венгрия, штраф
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, штраф
Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам
Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за нарушения политики по мигрантам
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. Венгрия получила штраф в размере 200 милионов евро, страна также будет платить миллион евро в сутки за каждый день задержки из-за отказа выполнять предыдущие требования. Об этом сообщили в суде ЕС в Люксембурге.
"Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки", - сказано в релизе.
На фоне миграционного кризиса в Европе Будапешт начал проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев и отказался выполнять политику ЕС, за что неоднократно получал критику со стороны Брюсселя.
В декабре 2020 года Суд ЕС уже принимал решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов. Он указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".
Генсек НАТО принял решение Венгрии не участвовать в усилении помощи Украине