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Минэкономразвития предложило изменить визовую политику России

Минэкономразвития предложило изменить визовую политику России - 13.06.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития предложило изменить визовую политику России

Минэкономразвития предлагает ввести многократные визы в Россию, а также пересмотреть сроки их действия и стоимость, сообщил заместитель министра экономического... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:07+0300

2024-06-13T12:07+0300

2024-06-13T12:07+0300

экономика

туризм

россия

визы

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает ввести многократные визы в Россию, а также пересмотреть сроки их действия и стоимость, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!" "Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы", - сказал Вахруков. "Еще дополнительно, на наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком действия 15 месяцев или два года. То, чего на сегодня нет, поэтому это одно из основных направлений", - продолжил он. По части изменения сроков действия виз Минэкономразвития, по словам Вахрукова, предлагает обратить внимание на фактор сезонности. "Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в Россию. Китайский Новый год, например, это январь-февраль, а Ближний Восток - это декабрь, июль, август. То есть мы смотрим на то, в какие периоды года максимально востребован будет наш туристический продукт", - пояснил замминистра.Кроме того, Минэкономразвития предложило ввести в России визы по прибытии для отдельных стран, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз."Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств… и предлагаем рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми", - сказал Вахруков."Ну и важнейшим, наверное, таким принципиальнейшим решением - это снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран", - добавил замминистра.

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туризм, россия, визы