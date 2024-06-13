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Ослабленные западные лидеры в Италии обсудят неуправляемый мир, пишет NYT

Ослабленные западные лидеры в Италии обсудят неуправляемый мир, пишет NYT - 13.06.2024, ПРАЙМ

Ослабленные западные лидеры в Италии обсудят неуправляемый мир, пишет NYT

Уставшие западные лидеры едут на встречу "Большой семерки" (G7), чтобы обсудить неконтролируемый мир, пишет издание New York Times. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T21:27+0300

2024-06-13T21:27+0300

2024-06-13T21:29+0300

политика

g7

палестино-израильский конфликт

украина

запад

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Уставшие западные лидеры едут на встречу "Большой семерки" (G7), чтобы обсудить неконтролируемый мир, пишет издание New York Times."Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир", — гласит заголовок статьи NYT. Газета указывает, что большая часть глав, за исключением лидера Италии Джорджи Мелони, едут на мероприятие будучи либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности. По мнению журналистов издания, их "злополучный сбор" — результат политических потрясений, которые захватили Запад. NYT сомневается, что встреча принесет плодотворные итоги.Издание уточняет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после более чем восьми лет пребывания в должности столкнулся с разочарованием своего народа, а канцлер ФРГ Олаф Шольц проиграл на выборах. Ожидается также, что этот саммит станет "прощальным турне" для премьера Великобритании Риши Сунака, который находится на пороге всеобщих выборов. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита — конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.

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украина

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g7, палестино-израильский конфликт, украина, запад