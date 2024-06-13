https://1prime.ru/20240613/vstrecha-849154113.html
Ослабленные западные лидеры в Италии обсудят неуправляемый мир, пишет NYT
Ослабленные западные лидеры в Италии обсудят неуправляемый мир, пишет NYT - 13.06.2024, ПРАЙМ
Ослабленные западные лидеры в Италии обсудят неуправляемый мир, пишет NYT
Уставшие западные лидеры едут на встречу "Большой семерки" (G7), чтобы обсудить неконтролируемый мир, пишет издание New York Times. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T21:27+0300
2024-06-13T21:27+0300
2024-06-13T21:29+0300
политика
g7
палестино-израильский конфликт
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84274/80/842748033_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_398ab11de8473c01477633d3d4f2376c.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Уставшие западные лидеры едут на встречу "Большой семерки" (G7), чтобы обсудить неконтролируемый мир, пишет издание New York Times."Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир", — гласит заголовок статьи NYT. Газета указывает, что большая часть глав, за исключением лидера Италии Джорджи Мелони, едут на мероприятие будучи либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности. По мнению журналистов издания, их "злополучный сбор" — результат политических потрясений, которые захватили Запад. NYT сомневается, что встреча принесет плодотворные итоги.Издание уточняет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после более чем восьми лет пребывания в должности столкнулся с разочарованием своего народа, а канцлер ФРГ Олаф Шольц проиграл на выборах. Ожидается также, что этот саммит станет "прощальным турне" для премьера Великобритании Риши Сунака, который находится на пороге всеобщих выборов. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита — конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://1prime.ru/20240613/begstvo-849148402.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84274/80/842748033_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_68854fb407405d2d1002cd2d9eb96245.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, палестино-израильский конфликт, украина, запад
Политика, G7, палестино-израильский конфликт, УКРАИНА, ЗАПАД
Ослабленные западные лидеры в Италии обсудят неуправляемый мир, пишет NYT
NYT: ослабленный Запад собирается в Италии, чтобы обсудить неконтролируемый мир
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Уставшие западные лидеры едут на встречу "Большой семерки" (G7), чтобы обсудить неконтролируемый мир, пишет издание New York Times.
"Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир", — гласит заголовок статьи NYT.
Газета указывает, что большая часть глав, за исключением лидера Италии Джорджи Мелони, едут на мероприятие будучи либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности. По мнению журналистов издания, их "злополучный сбор" — результат политических потрясений, которые захватили Запад.
NYT сомневается, что встреча принесет плодотворные итоги.
"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
Издание уточняет, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после более чем восьми лет пребывания в должности столкнулся с разочарованием своего народа, а канцлер ФРГ Олаф Шольц проиграл на выборах. Ожидается также, что этот саммит станет "прощальным турне" для премьера Великобритании Риши Сунака, который находится на пороге всеобщих выборов.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии продлится с 13 по 15 июня. Среди тем саммита — конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.