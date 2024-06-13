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Злой черный лебедь. Что будет с ценами на вторичное жилье

Злой черный лебедь. Что будет с ценами на вторичное жилье - 13.06.2024, ПРАЙМ

Злой черный лебедь. Что будет с ценами на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье будут постепенно снижаться, рассказал агентству "Прайм" Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм". | 13.06.2024, ПРАЙМ

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цены на жилье

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье будут постепенно снижаться, рассказал агентству "Прайм" Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"."Уже с начала этого года динамика на вторичном рынке очевидна - никакого другого сценария, кроме как постепенного снижения, сейчас быть не может", - убежден он. Единственный всплеск, по его словам, возможен в июле-августе после того, как окончательно закроется льготная ипотека. Но это будет разовый ажиотаж, несущественно влияющий на ценообразование.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ целом до тех пор, пока ставка ЦБ не начнет снижаться, никаких разворотов тренда на среднесрочном горизонте ждать не следует. Как поясняет экономист, платежеспособного спроса сейчас минимум, а банки все сильнее закручивают гайки относительно первоначального взноса. Кое-где он уже дошел до 60 процентов от стоимости жилья. Причем, это касается как первичной недвижимости, так и вторичного рынка.“Если брать апокалиптический сценарий, то за второе полугодие обвал только в объявлениях может достигнуть 15 процентов, но для этого должен прилететь какой-то очень злой черный лебедь”, - рассуждает Кричевский.Пока в российских реалиях такого сценария не просматривается. Но даже если что-то подобное произойдет, это будет сопровождаться ростом ставок и снижением доходов. То есть, доступнее жилье не станет.Более реалистичным сценарием экономисту видится плавное снижение каждый месяц на 0,3-1% в зависимости от сегмента и региона. Но это, опять-таки, цена в объявлении. Если речь идет о вторичке, итоговая стоимость объекта во многом зависит от торга. Если он обоснован, есть все шансы снизить цену на 10 процентов. Если же это срочная продажа, особенно неликвида - то и на 20 процентов.В условиях сложностей с получением ипотеки на вторичку главное оружие покупателя с деньгами - правильный обоснованный торг, подытожил Кричевский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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