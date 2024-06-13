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МЭР оценило рост ВВП стран Евразийского экономического союза

МЭР оценило рост ВВП стран Евразийского экономического союза - 13.06.2024, ПРАЙМ

МЭР оценило рост ВВП стран Евразийского экономического союза

ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2023 года увеличился на 3,8%, а в январе-марте текущего года вырос на 5,3%, сообщил замглавы... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:30+0300

2024-06-13T09:30+0300

2024-06-13T09:31+0300

экономика

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НОВОСИБИРСК, 13 июн – ПРАЙМ. ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2023 года увеличился на 3,8%, а в январе-марте текущего года вырос на 5,3%, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. "В Евразийском экономическом союзе экономические показатели растут на протяжении последних нескольких лет. Так, увеличение ВВП ЕАЭС за 2023 год составило 3,8%, что выше мирового внутреннего валового продукта, а по данным МВФ, это 3,2%. Мы видим, что эта динамика сохраняется и в этом году. За январь-март 2024 года ВВП ЕАЭС увеличился еще на 5,3%", - сказал Вольвач, выступая по видеосвязи на проходящей в Новосибирске VI международной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС-2024". Замминистра пояснил, что в первом квартале текущего года экономика Армении выросла на 14%, Белоруссии - более чем на 4%, Казахстана – почти на 4%, Киргизии – почти на 9%. "В России мы также видим продолжающийся рост экономики – на 5,4% за первый квартал текущего года", - отметил он. По словам Вольвача, одна из основных составляющих роста экономики – это развитие промышленности и промышленной кооперации. "Рост производства в ЕАЭС в обрабатывающей промышленности в прошлом году составил очень неплохие 7,4%. В первом квартале 2024 года рост даже ускорился, и уже сейчас мы отмечаем цифру 8,7% - темпы роста производства, что, по нашему мнению, очень важно и создает очень серьезный промышленный задел дальнейшего экономического роста и развития и отдельных экономик стран-членов ЕАЭС и Евразийского экономического союза в целом", - сказал он. Замглавы Минэкономразвития отметил, что основу роста составляют высокие темпы увеличения производства товаров высоких переделов, что также очень важно. "Мы видим, как трансформируется, усложняется и растет качество экономики всех стран ЕАЭС", - добавил он.

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