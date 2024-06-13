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Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира

Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира - 13.06.2024, ПРАЙМ

Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира

Исход выборов во Франции повлияет на результаты выборов в США, передает хорватское издание Advance. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:05+0300

2024-06-13T14:05+0300

2024-06-13T14:32+0300

политика

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Исход выборов во Франции повлияет на результаты выборов в США, передает хорватское издание Advance."Что происходит на Старом континенте, перекликается с происходящим в Новом Свете и наоборот", — сказано в публикации.Франция последовала примеру Великобритании и приняла милитаристскую позицию в отношении Украины, отвергая мирные переговоры с Москвой. Во Франции существует сильная оппозиция, представленная правой партией Марин Ле Пен, которая выступает за возвращение мира в Европу. Некоторые соглашаются с правой оппозицией, признавая ее стремление к европейскому миру, заметил автор материала.Тем не менее, сопротивление подъему правых уже началось во Франции. Площадь Республики в Париже уже была местом протестных мероприятий против правых.Все это внимательно отслеживается Трампом и Байденом, так как это сильно повлияет на американские выборы.Если Марин Ле Пен обойдет Макрона и добьется мира в Европе, то в США произойдет нечто похожее, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240610/frantsiya-849036741.html

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франция, сша