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Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира
Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира - 13.06.2024, ПРАЙМ
Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира
Исход выборов во Франции повлияет на результаты выборов в США, передает хорватское издание Advance. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:05+0300
2024-06-13T14:32+0300
политика
франция
сша
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Исход выборов во Франции повлияет на результаты выборов в США, передает хорватское издание Advance."Что происходит на Старом континенте, перекликается с происходящим в Новом Свете и наоборот", — сказано в публикации.Франция последовала примеру Великобритании и приняла милитаристскую позицию в отношении Украины, отвергая мирные переговоры с Москвой. Во Франции существует сильная оппозиция, представленная правой партией Марин Ле Пен, которая выступает за возвращение мира в Европу. Некоторые соглашаются с правой оппозицией, признавая ее стремление к европейскому миру, заметил автор материала.Тем не менее, сопротивление подъему правых уже началось во Франции. Площадь Республики в Париже уже была местом протестных мероприятий против правых.Все это внимательно отслеживается Трампом и Байденом, так как это сильно повлияет на американские выборы.Если Марин Ле Пен обойдет Макрона и добьется мира в Европе, то в США произойдет нечто похожее, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240610/frantsiya-849036741.html
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франция, сша
Политика, ФРАНЦИЯ, США
14:05 13.06.2024 (обновлено: 14:32 13.06.2024)
 
Мир или тотальная война: выборы во Франции определят судьбу мира

Advance: выборы во Франции повлияют на поведение американских избирателей

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Исход выборов во Франции повлияет на результаты выборов в США, передает хорватское издание Advance.
"Что происходит на Старом континенте, перекликается с происходящим в Новом Свете и наоборот", — сказано в публикации.
Франция последовала примеру Великобритании и приняла милитаристскую позицию в отношении Украины, отвергая мирные переговоры с Москвой. Во Франции существует сильная оппозиция, представленная правой партией Марин Ле Пен, которая выступает за возвращение мира в Европу. Некоторые соглашаются с правой оппозицией, признавая ее стремление к европейскому миру, заметил автор материала.
Тем не менее, сопротивление подъему правых уже началось во Франции. Площадь Республики в Париже уже была местом протестных мероприятий против правых.
Все это внимательно отслеживается Трампом и Байденом, так как это сильно повлияет на американские выборы.
Если Марин Ле Пен обойдет Макрона и добьется мира в Европе, то в США произойдет нечто похожее, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
В Франции назвали логичным уход Макрона после выборов в Нацсобрание
10 июня, 15:18
 
ПолитикаФРАНЦИЯСША
 
 
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