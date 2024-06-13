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Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 млрд рублей - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 млрд рублей
Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 млрд рублей - 13.06.2024, ПРАЙМ
Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 млрд рублей
Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 миллиарда рублей, из них 830 миллионов рублей было перечислено пострадавшим сельхозпроизводителям... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T20:38+0300
2024-06-13T20:38+0300
экономика
аграрии
нса
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 миллиарда рублей, из них 830 миллионов рублей было перечислено пострадавшим сельхозпроизводителям уже в течение месяца после объявления режима ЧС, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). "Внедрение специализированной программы страхования урожая на случай ЧС дало возможность оперативно осуществлять выплаты: 830 миллионов рублей было перечислено пострадавшим сельхозпроизводителям уже в течение месяца после объявления режима ЧС. При этом общая сумма страховых выплат аграриям страны с начала года составила 1,6 миллиарда рублей", - приводятся слова президента НСА Корнея Биждова. При этом НСА в сообщении указывает, что ранее 11 июня на заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам Биждов отметил, что на настоящий момент практически незастрахованной остается отрасль садоводства, что также требует принятия решений в нормативно-правовой плоскости, и призвал комитет по аграрным вопросам обратить внимание на данный аспект.
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аграрии, нса
Экономика, аграрии, НСА
20:38 13.06.2024
 
Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 млрд рублей

НСА: страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 млрд рублей

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка зерновых в Белоруссии
Уборка зерновых в Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страховщики выплатили российским аграриям с начала года 1,6 миллиарда рублей, из них 830 миллионов рублей было перечислено пострадавшим сельхозпроизводителям уже в течение месяца после объявления режима ЧС, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).
"Внедрение специализированной программы страхования урожая на случай ЧС дало возможность оперативно осуществлять выплаты: 830 миллионов рублей было перечислено пострадавшим сельхозпроизводителям уже в течение месяца после объявления режима ЧС. При этом общая сумма страховых выплат аграриям страны с начала года составила 1,6 миллиарда рублей", - приводятся слова президента НСА Корнея Биждова.
При этом НСА в сообщении указывает, что ранее 11 июня на заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам Биждов отметил, что на настоящий момент практически незастрахованной остается отрасль садоводства, что также требует принятия решений в нормативно-правовой плоскости, и призвал комитет по аграрным вопросам обратить внимание на данный аспект.
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ЭкономикааграрииНСА
 
 
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