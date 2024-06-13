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В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России
В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России - 13.06.2024, ПРАЙМ
В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России
Дело двух следователей Следственного комитета, которые обвиняются в получении взятки рекордного размера - 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T06:34+0300
2024-06-13T06:34+0300
происшествия
суд
взятка
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Дело двух следователей Следственного комитета, которые обвиняются в получении взятки рекордного размера - 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области, следует из картотеке инстанции. Как указано в базе суда, "зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны". Дата рассмотрения на сегодняшний день еще не назначена. Следователям Тамбиеву и Ляховенко вменяется несколько эпизодов получения взяток в особо крупном размере, подготовки к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Как выяснило следствие, обвиняемые вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Майор Тамбиев, который был главой следственного отдела московского главка СК по Тверскому району, был арестован в марте 2022 года. По данным следствия, в ходе расследования дела Infraud Organization Тамбиев вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Позднее обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, после чего следователь был задержан. При этом хакеры группировки Infraud Organization были приговорены к условным срокам отбывания наказания. Впоследствии был арестована Ляховенко. Как полагает следствие, она противозаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Вместе с тем обвиняемые не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Обвиняемые не признают вину и отрицают получение денег.
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суд, взятка
Происшествия, суд, взятка
06:34 13.06.2024
 
В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

В суд Балашихи поступило дело о взятке рекордного размера - 2,7 тыс биткоинов

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Дело двух следователей Следственного комитета, которые обвиняются в получении взятки рекордного размера - 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области, следует из картотеке инстанции.
Как указано в базе суда, "зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны".
Дата рассмотрения на сегодняшний день еще не назначена.
Следователям Тамбиеву и Ляховенко вменяется несколько эпизодов получения взяток в особо крупном размере, подготовки к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Как выяснило следствие, обвиняемые вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки
11 июня, 14:28
Майор Тамбиев, который был главой следственного отдела московского главка СК по Тверскому району, был арестован в марте 2022 года. По данным следствия, в ходе расследования дела Infraud Organization Тамбиев вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Позднее обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, после чего следователь был задержан. При этом хакеры группировки Infraud Organization были приговорены к условным срокам отбывания наказания.
Впоследствии был арестована Ляховенко. Как полагает следствие, она противозаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Вместе с тем обвиняемые не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Обвиняемые не признают вину и отрицают получение денег.
 
Происшествиясудвзятка
 
 
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