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В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России - 13.06.2024, ПРАЙМ

В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

Дело двух следователей Следственного комитета, которые обвиняются в получении взятки рекордного размера - 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T06:34+0300

2024-06-13T06:34+0300

2024-06-13T06:34+0300

происшествия

суд

взятка

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Дело двух следователей Следственного комитета, которые обвиняются в получении взятки рекордного размера - 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области, следует из картотеке инстанции. Как указано в базе суда, "зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны". Дата рассмотрения на сегодняшний день еще не назначена. Следователям Тамбиеву и Ляховенко вменяется несколько эпизодов получения взяток в особо крупном размере, подготовки к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Как выяснило следствие, обвиняемые вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Майор Тамбиев, который был главой следственного отдела московского главка СК по Тверскому району, был арестован в марте 2022 года. По данным следствия, в ходе расследования дела Infraud Organization Тамбиев вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Позднее обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, после чего следователь был задержан. При этом хакеры группировки Infraud Organization были приговорены к условным срокам отбывания наказания. Впоследствии был арестована Ляховенко. Как полагает следствие, она противозаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Вместе с тем обвиняемые не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Обвиняемые не признают вину и отрицают получение денег.

https://1prime.ru/20240611/vzyatka-849066748.html

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суд, взятка