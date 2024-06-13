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Курс юаня в начале торгов снижается после скачка

Курс юаня в начале торгов снижается после скачка - 13.06.2024, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов снижается после скачка

Курс рубля в начале торгов прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии до 12,49 рубля, следует из... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T10:05+0300

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии до 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 1 копейку - до 12,22 рубля. В первые секунды торгов курс юаня максимально подскакивал до 12,49 рубля.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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курсы валют, юань