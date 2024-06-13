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Юань опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года

Юань опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года - 13.06.2024, ПРАЙМ

Юань опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года

Курс рубля ускоряет рост к юаню: курс китайской валюты впервые с июня прошлого года опустился ниже 12 рублей , следует из данных Московской биржи. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:01+0300

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2024-06-13T11:09+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Курс рубля ускоряет рост к юаню: курс китайской валюты впервые с июня прошлого года опустился ниже 12 рублей , следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 11.03 мск падает на 33 копейки - до 11,9 рубля, к минимуму с июня 2023 года.

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юань, рубль, курсы валют, мосбиржа