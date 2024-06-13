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В ГД внесли проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ
В ГД внесли проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ - 13.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ
Законопроект, устанавливающий норму в законодательстве о том, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), внесен | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:36+0300
2024-06-13T11:36+0300
2024-06-13T11:37+0300
экономика
россия
зарплата
мрот
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий норму в законодательстве о том, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), внесен в Госдуму, законопроект доступен в думской базе данных. "Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ", - сказано в пояснительной записке к проекту. Предлагается внести изменения в статью 133 Трудового кодекса РФ. По словам авторов, это позволит обеспечить ясность и прозрачность правового регулирования предоставления гарантий в виде МРОТ без необходимости обращаться для дополнительных разъяснений к актам Конституционного суда РФ. "Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка 5 миллионов наших граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог - соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно. Именно на это направлен предлагаемый законопроект", - написал глава комитета ГД по труду, один из авторов проекта Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей. Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.
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россия, зарплата, мрот
Экономика, РОССИЯ, зарплата, МРОТ
В ГД внесли проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ
В ГД внесли проект о праве работника на получение на руки зарплаты не меньше МРОТ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий норму в законодательстве о том, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), внесен в Госдуму, законопроект доступен в думской базе данных.
"Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Предлагается внести изменения в статью 133 Трудового кодекса РФ. По словам авторов, это позволит обеспечить ясность и прозрачность правового регулирования предоставления гарантий в виде МРОТ без необходимости обращаться для дополнительных разъяснений к актам Конституционного суда РФ.
"Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка 5 миллионов наших граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог - соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно. Именно на это направлен предлагаемый законопроект", - написал глава комитета ГД по труду, один из авторов проекта Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей. Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.