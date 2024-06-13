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В Пентагоне обнаружили завышение цен на оружие для Киева еще на $1,9 млрд

В Пентагоне обнаружили завышение цен на оружие для Киева еще на $1,9 млрд - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне обнаружили завышение цен на оружие для Киева еще на $1,9 млрд

Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора ведомства. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T22:52+0300

2024-06-13T22:52+0300

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пентагон

военная помощь украине

поставки вооружений

цены

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ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора ведомства. "Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на 1,9 миллиарда долларов, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику, связанную с инструкциями генерального инспектора", - говорится в отчете контрольного ведомства.

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пентагон

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пентагон, военная помощь украине, поставки вооружений, цены