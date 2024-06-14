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АЭС "Аккую" в Турции введут в эксплуатацию в срок, заявили в ГД - 14.06.2024, ПРАЙМ
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АЭС "Аккую" в Турции введут в эксплуатацию в срок, заявили в ГД
АЭС "Аккую" в Турции введут в эксплуатацию в срок, заявили в ГД - 14.06.2024, ПРАЙМ
АЭС "Аккую" в Турции введут в эксплуатацию в срок, заявили в ГД
Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:04+0300
2024-06-14T09:04+0300
энергетика
россия
турция
аэс "аккую"
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АНКАРА, 14 июн – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря на имеющиеся преграды. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Есть уверенность что станция будет введена согласно договорным срокам. Делается всё, чтобы ускорить работы. И вот как раз наша рабочая встреча с министерством энергетики Турции была направлена на то, чтобы оперативно решать вопросы. Вопросы получения разрешения на персонал, таможенные процедуры. Мы составили список вопросов, которые передадим в профильные ведомства и министерство энергетики. Чтобы было отношение как к совместному проекту. Это тоже один из результатов нашей поездки", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. Он добавил, что проблем с финансированием АЭС "Аккую" в Турции нет, объем вложенных в проект средств превысил 13 миллиардов долларов, причем более 7 миллиардов было потрачено в Турции на оборудование и персонал.Санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", заказанное у фирмы Siemens оборудование не поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года, подчеркнул депутат.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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россия, турция, аэс "аккую"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую"
09:04 14.06.2024
 
АЭС "Аккую" в Турции введут в эксплуатацию в срок, заявили в ГД

Депутат Завальный заявил, что АЭС "Аккую" в Турции будет введена в эксплуатацию в срок

© Sputnik | Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции
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АНКАРА, 14 июн – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря на имеющиеся преграды.
Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
"Есть уверенность что станция будет введена согласно договорным срокам. Делается всё, чтобы ускорить работы. И вот как раз наша рабочая встреча с министерством энергетики Турции была направлена на то, чтобы оперативно решать вопросы. Вопросы получения разрешения на персонал, таможенные процедуры. Мы составили список вопросов, которые передадим в профильные ведомства и министерство энергетики. Чтобы было отношение как к совместному проекту. Это тоже один из результатов нашей поездки", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции.
Он добавил, что проблем с финансированием АЭС "Аккую" в Турции нет, объем вложенных в проект средств превысил 13 миллиардов долларов, причем более 7 миллиардов было потрачено в Турции на оборудование и персонал.
Санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", заказанное у фирмы Siemens оборудование не поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года, подчеркнул депутат.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯАЭС "Аккую"
 
 
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