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Мишель рассказал, как долго будут заморожены российские активы в ЕС
Мишель рассказал, как долго будут заморожены российские активы в ЕС - 14.06.2024, ПРАЙМ
Мишель рассказал, как долго будут заморожены российские активы в ЕС
Находящиеся в Евросоюзе российские активы будут оставаться замороженными на период выплаты кредитов, которые предоставят Украине за их счет, заявил глава... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:13+0300
2024-06-14T09:13+0300
2024-06-14T09:13+0300
экономика
ес
шарль мишель
замороженные российские активы
поддержка украины
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Находящиеся в Евросоюзе российские активы будут оставаться замороженными на период выплаты кредитов, которые предоставят Украине за их счет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что страны G7 в ходе саммита саммите достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Ведущий агентства Bloomberg спросил Мишеля, может ли он гарантировать на уровне ЕС, что российские активы активы останутся замороженными на срок погашения кредита. "Да, мы намерены послать мощный сигнал России. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул он. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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ес, шарль мишель, замороженные российские активы, поддержка украины
Экономика, ЕС, Шарль Мишель, замороженные российские активы, поддержка Украины
Мишель рассказал, как долго будут заморожены российские активы в ЕС
Мишель: активы РФ в ЕС останутся замороженными на срок погашения кредитов Киеву
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Находящиеся в Евросоюзе российские активы будут оставаться замороженными на период выплаты кредитов, которые предоставят Украине за их счет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что страны G7 в ходе саммита саммите достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.
Ведущий агентства Bloomberg спросил Мишеля, может ли он гарантировать на уровне ЕС, что российские активы активы останутся замороженными на срок погашения кредита.
"Да, мы намерены послать мощный сигнал России. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул он.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам