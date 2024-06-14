Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240614/aktivy-849177109.html
G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт
G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт - 14.06.2024, ПРАЙМ
G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт
Страны "Большой семерки", кредитуя Украину под обеспечение поступлениями от замороженных активов РФ, хотят обезопасить себя от последствий конфискации... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:40+0300
2024-06-14T13:40+0300
замороженные российские активы
g7
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_681c6ae7f44248a532af466661934975.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки", кредитуя Украину под обеспечение поступлениями от замороженных активов РФ, хотят обезопасить себя от последствий конфискации российских денег, однако такая схема все равно не защитит их от ответных действий России, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Мы наблюдаем все новые попытки сравнительно честных способов отъёма (увода) денег у России. Основной задачей является попытка обезопасить "концессионеров" от последствий конфискации российских денег. Например, в этом году обсуждалась идея секьюритизации заблокированных российских активов - выпуска облигаций, выплаты по которым будут гарантироваться за счет этих активов и/или дохода по ним", - напомнил эксперт. "Однако проблема состоит в том, что Россия может конфисковать активы, принадлежащие участникам синдиката, независимо от способа отъема российских денег, использованного ими", - подчеркнул Осадчий. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони накануне заявила, что страны G7 на саммите достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Также вчера телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что замороженные активы РФ пока останутся нетронутыми, но в случае политической необходимости страны G7 оставят возможность изъять их позднее. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20240614/aktivy-849175845.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_07d757e82badfb1ea94c959cf206d528.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, g7, украина
замороженные российские активы, G7, УКРАИНА
13:40 14.06.2024
 
G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт

Осадчий: G7, кредитуя Украину под доходы с активов РФ, не обезопасит себя от последствий

© Unsplash/Willfried WendeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Willfried Wende
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки", кредитуя Украину под обеспечение поступлениями от замороженных активов РФ, хотят обезопасить себя от последствий конфискации российских денег, однако такая схема все равно не защитит их от ответных действий России, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Мы наблюдаем все новые попытки сравнительно честных способов отъёма (увода) денег у России. Основной задачей является попытка обезопасить "концессионеров" от последствий конфискации российских денег. Например, в этом году обсуждалась идея секьюритизации заблокированных российских активов - выпуска облигаций, выплаты по которым будут гарантироваться за счет этих активов и/или дохода по ним", - напомнил эксперт.
"Однако проблема состоит в том, что Россия может конфисковать активы, принадлежащие участникам синдиката, независимо от способа отъема российских денег, использованного ими", - подчеркнул Осадчий.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони накануне заявила, что страны G7 на саммите достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Также вчера телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что замороженные активы РФ пока останутся нетронутыми, но в случае политической необходимости страны G7 оставят возможность изъять их позднее.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы
13:16
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
замороженные российские активыG7УКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала