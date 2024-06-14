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G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт

G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт - 14.06.2024, ПРАЙМ

G7 не обезопасит себя от последствий конфискации активов, считает эксперт

Страны "Большой семерки", кредитуя Украину под обеспечение поступлениями от замороженных активов РФ, хотят обезопасить себя от последствий конфискации... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:40+0300

2024-06-14T13:40+0300

2024-06-14T13:40+0300

замороженные российские активы

g7

украина

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки", кредитуя Украину под обеспечение поступлениями от замороженных активов РФ, хотят обезопасить себя от последствий конфискации российских денег, однако такая схема все равно не защитит их от ответных действий России, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Мы наблюдаем все новые попытки сравнительно честных способов отъёма (увода) денег у России. Основной задачей является попытка обезопасить "концессионеров" от последствий конфискации российских денег. Например, в этом году обсуждалась идея секьюритизации заблокированных российских активов - выпуска облигаций, выплаты по которым будут гарантироваться за счет этих активов и/или дохода по ним", - напомнил эксперт. "Однако проблема состоит в том, что Россия может конфисковать активы, принадлежащие участникам синдиката, независимо от способа отъема российских денег, использованного ими", - подчеркнул Осадчий. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони накануне заявила, что страны G7 на саммите достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Также вчера телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что замороженные активы РФ пока останутся нетронутыми, но в случае политической необходимости страны G7 оставят возможность изъять их позднее. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20240614/aktivy-849175845.html

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замороженные российские активы, g7, украина