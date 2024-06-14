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Битва за рубль: как ЦБ сохраняет стабильность в условиях санкционной осады - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Битва за рубль: как ЦБ сохраняет стабильность в условиях санкционной осады
Битва за рубль: как ЦБ сохраняет стабильность в условиях санкционной осады - 14.06.2024, ПРАЙМ
Битва за рубль: как ЦБ сохраняет стабильность в условиях санкционной осады
После введения новых санкций США 13 июня торги долларом и евро были приостановлены на Московской бирже. Для определения курсов этих валют к рублю стали... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:09+0300
2024-06-14T09:09+0300
банк россии
мнения аналитиков
курсы валют
санкции против рф
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849160840.jpg?1718345374
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. После введения новых санкций США 13 июня торги долларом и евро были приостановлены на Московской бирже. Для определения курсов этих валют к рублю стали использоваться котировки фьючерсных контрактов USDRUBF (доллар/рубль) и EURRUBF (евро/рубль). 14 июня USDRUBF снизился на 0,39% до 89,07 руб., EURRUBF - на 0,12% до 95,26 руб. Рассчитывая курсы через юань, курс доллара опустился до 88,62 руб., евро - до 95,15 руб. Курс юаня к рублю снизился на 0,04% до 12,22 руб. Банк России сообщил, что теперь будет устанавливать официальные курсы доллара и евро на основе данных о внебиржевых сделках, включая банковскую отчетность. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что внебиржевой рынок формирует более половины валютных торгов в РФ, так что отключение бирж существенно не повлияет на курсообразование. 14 июня официальный курс доллара составил 88,2080 руб./$1, евро - 94,8324 руб./€1. Основными причинами укрепления рубля к юаню, доллару и евро после введения санкций США против Московской биржи и других финансовых организаций могут быть: 1. Накопившийся избыток валютной ликвидности у российских компаний и банков из-за санкций, ограничивающих возможности ее использования внутри страны. 2. Активные продажи юаня на опасениях перебоев в торгах этой валютой из-за санкций против российской биржевой инфраструктуры. Появились сомнения, что китайские банки продолжат обслуживать Национальный клиринговый центр. 3. Ожидаемое дальнейшее снижение импорта в Россию на 15-20% по оценкам из-за санкций против биржи, что сократит внутренний спрос на валюту. Таким образом, укрепление рубля связывается с избыточным валютным предложением, сокращением спроса на валюту со стороны импортеров и рисками для операций с юанем. Несмотря на официальный курс доллара около 89 руб., в банках курс завышен на 5-10% из-за нервозности клиентов и спроса на валюту. Ожидается, что на стабилизацию рынка уйдет около одной недели. 13 июня цена на нефть Brent снизилась на 0,42% до $82,12 за баррель. Нефть подешевела после укрепления на данных о снижении цен производителей в США в мае на 0,2% вместо ожидавшегося роста на 0,1%. Это повысило ожидания снижения ставок ФРС, которое поддержит спрос на нефть. Рост нефтяных котировок сдерживало укрепление доллара на глобальном валютном рынке Форекс. Более дорогой доллар делает нефть менее доступной для держателей других валют и сдерживает спрос. Минэнерго России признало, что в мае добыча нефти в стране превысила квоту, согласованную со странами ОПЕК+. Ведомство заявило, что в июне будут приняты меры для соблюдения целевого уровня добычи. Индекс доллара DXY восстановился до 105,32, отыграв падение после данных по инфляции в США. Укрепление последовало после заседания ФРС на фоне "ястребиной" риторики главы ФРС Джерома Пауэлла. 14 июня торги по Brent проходят на уровне $82,32 за баррель. Поддержка находится на $81,30. Техническая картина благоприятна для восстановления цен, но рост ограничивается укреплением доллара. Если доллар начнет корректироваться вниз, повышение нефтяных цен может продолжиться. По доллару ожидается сохранение бокового движения около уровня 89 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 0,02%, до 3171,69 п., индекс РТС - на 1,18%, до 1132,72 п. Российский рынок открылся вниз из-за антироссийских санкций, обновив полугодовой минимум, но быстро вернулся обратно. Введение санкций против НКЦ и НРД было ожидаемым событием, и к нему готовились. Если в течение недели сюрпризов не будет, рост котировок может продолжиться. Хотя неплохо разгрузиться до 2800 п. и от него начинать новое восходящее движение.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, санкции против рф, рубль
Банк России, Мнения аналитиков, Курсы валют, санкции против РФ, рубль
09:09 14.06.2024
 

Битва за рубль: как ЦБ сохраняет стабильность в условиях санкционной осады

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. После введения новых санкций США 13 июня торги долларом и евро были приостановлены на Московской бирже. Для определения курсов этих валют к рублю стали использоваться котировки фьючерсных контрактов USDRUBF (доллар/рубль) и EURRUBF (евро/рубль). 14 июня USDRUBF снизился на 0,39% до 89,07 руб., EURRUBF - на 0,12% до 95,26 руб. Рассчитывая курсы через юань, курс доллара опустился до 88,62 руб., евро - до 95,15 руб. Курс юаня к рублю снизился на 0,04% до 12,22 руб.

Банк России сообщил, что теперь будет устанавливать официальные курсы доллара и евро на основе данных о внебиржевых сделках, включая банковскую отчетность. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что внебиржевой рынок формирует более половины валютных торгов в РФ, так что отключение бирж существенно не повлияет на курсообразование.

14 июня официальный курс доллара составил 88,2080 руб./$1, евро - 94,8324 руб./€1.

Основными причинами укрепления рубля к юаню, доллару и евро после введения санкций США против Московской биржи и других финансовых организаций могут быть:

1. Накопившийся избыток валютной ликвидности у российских компаний и банков из-за санкций, ограничивающих возможности ее использования внутри страны.

2. Активные продажи юаня на опасениях перебоев в торгах этой валютой из-за санкций против российской биржевой инфраструктуры. Появились сомнения, что китайские банки продолжат обслуживать Национальный клиринговый центр.

3. Ожидаемое дальнейшее снижение импорта в Россию на 15-20% по оценкам из-за санкций против биржи, что сократит внутренний спрос на валюту.

Таким образом, укрепление рубля связывается с избыточным валютным предложением, сокращением спроса на валюту со стороны импортеров и рисками для операций с юанем.

Несмотря на официальный курс доллара около 89 руб., в банках курс завышен на 5-10% из-за нервозности клиентов и спроса на валюту. Ожидается, что на стабилизацию рынка уйдет около одной недели.

13 июня цена на нефть Brent снизилась на 0,42% до $82,12 за баррель. Нефть подешевела после укрепления на данных о снижении цен производителей в США в мае на 0,2% вместо ожидавшегося роста на 0,1%. Это повысило ожидания снижения ставок ФРС, которое поддержит спрос на нефть.

Рост нефтяных котировок сдерживало укрепление доллара на глобальном валютном рынке Форекс. Более дорогой доллар делает нефть менее доступной для держателей других валют и сдерживает спрос.

Минэнерго России признало, что в мае добыча нефти в стране превысила квоту, согласованную со странами ОПЕК+. Ведомство заявило, что в июне будут приняты меры для соблюдения целевого уровня добычи.

Индекс доллара DXY восстановился до 105,32, отыграв падение после данных по инфляции в США. Укрепление последовало после заседания ФРС на фоне "ястребиной" риторики главы ФРС Джерома Пауэлла.

14 июня торги по Brent проходят на уровне $82,32 за баррель. Поддержка находится на $81,30. Техническая картина благоприятна для восстановления цен, но рост ограничивается укреплением доллара. Если доллар начнет корректироваться вниз, повышение нефтяных цен может продолжиться. По доллару ожидается сохранение бокового движения около уровня 89 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,02%, до 3171,69 п., индекс РТС - на 1,18%, до 1132,72 п. Российский рынок открылся вниз из-за антироссийских санкций, обновив полугодовой минимум, но быстро вернулся обратно. Введение санкций против НКЦ и НРД было ожидаемым событием, и к нему готовились. Если в течение недели сюрпризов не будет, рост котировок может продолжиться. Хотя неплохо разгрузиться до 2800 п. и от него начинать новое восходящее движение.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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