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Стоимость бренда Apple превысила один триллион долларов

Стоимость бренда Apple превысила один триллион долларов - 14.06.2024, ПРАЙМ

Стоимость бренда Apple превысила один триллион долларов

Американская корпорация Apple стала самым дорогим брендом в мире третий год подряд, а его стоимость превысила 1 триллион долларов, свидетельствуют данные... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T14:58+0300

2024-06-14T14:58+0300

2024-06-14T14:58+0300

экономика

apple

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple стала самым дорогим брендом в мире третий год подряд, а его стоимость превысила 1 триллион долларов, свидетельствуют данные исследования Kantar BrandZ. "Технологическую группу компаний вновь возглавляет Apple, которая в этом году становится первым брендом, достигшим рубежа в 1 триллион долларов Стоимость бренда – потрясающее достижение", - говорится в докладе. За год стоимость этого бренда выросла на 15% и достигла 1,015 триллиона долларов. В первую пятерку также вошли Google (753,8 миллиарда долларов, рост на 30%), Microsoft (712,9 миллиарда, рост на 42%), Amazon (576,6 миллиарда, рост на 23%) и McDonald`s (221,9 миллиарда долларов, рост на 16%). Они сохранили свои места по сравнению с прошлым годом. Шестую строку заняла Nvidia, продемонстрировав сильнейший рост стоимости - на 178%, до 201,8 миллиарда долларов, а компании Visa переместилась на седьмую строку (188,9 миллиарда долларов, рост на 12%). На восьмом месте в рейтинге - бренд Facebook*(одноимённая соцсеть запрещена в РФ как экстремистская, 166,7 миллиарда долларов, рост на 79%). Oracle занимает девятую строку с ростом стоимости на 58% за год, до 145,5 миллиарда долларов. А замыкает десятку самых дорогих брендов Tencent, который показал снижение стоимости на 4%, до 135,2 миллиарда долларов. Совокупная стоимость 100 самых дорогих мировых брендов за последний год выросла год к году на 20% и составляет 8,3 триллиона долларов, что несколько ниже рекордной отметки в 8,7 триллиона долларов, достигнутой в 2022 году, также отмечается в исследовании Kantar BrandZ также отмечает, что в этом году в количественном исследовании ценности брендов, проведённом среди потребителей, приняли участие более 170 тысяч человек из более чем 50 стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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apple, бизнес, капитализация