https://1prime.ru/20240614/arbuzy-849197078.html

Урожай арбузов и дынь в России в этом году немного превысит прошлогодний

Урожай арбузов и дынь в России в этом году немного превысит прошлогодний - 14.06.2024, ПРАЙМ

Урожай арбузов и дынь в России в этом году немного превысит прошлогодний

Урожай бахчевых культур в организованном секторе составит порядка 652 тысяч тонн в 2024 году - это немного больше, чем в прошлом году, оснований для резких... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:28+0300

2024-06-14T19:28+0300

2024-06-14T19:28+0300

экономика

арбуз

урожай

дыня

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Урожай бахчевых культур в организованном секторе составит порядка 652 тысяч тонн в 2024 году - это немного больше, чем в прошлом году, оснований для резких колебаний цен нет, сообщается на сайте Минсельхоза РФ. "По прогнозам Минсельхоза России, в 2024 году урожай бахчевых культур в организованном секторе составит порядка 652 тысяч тонн, что чуть выше показателя предыдущего сезона (641,8 тысячи тонн)... нет оснований и для резких колебаний цен на российские арбузы и дыни", - говорится в сообщении. Согласно данным министерства, традиционным лидером по их производству в нашей стране является Астраханская область - более 40% от общего объема. В этом году площадь под арбузы и дыни в регионе не увеличилась. Под бахчевые отведено 7100 гектаров, в настоящее время сев уже завершается. В прошлом году с этой площади было собрано около 270 тысяч тонн. Возвратные заморозки не затронули Астраханскую область, а от засухи поля спасает надежная система орошения. Кроме того, к основным производителям бахчевых культур относятся Волгоградская, Саратовская, Ростовская, Херсонская области, Краснодарский край, республики Дагестан и Крым, а также Чечня. В этих субъектах погодные условия тоже не повлияли на формирование урожая.

https://1prime.ru/20240614/kartofel-849196837.html

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арбуз, урожай, дыня