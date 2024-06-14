Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240614/armeniya-849160584.html
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении
Эмиссары ЕС и НАТО все чаще посещают Армению, предлагая ей членство в ЕС и обещая ей золотые горы, заявил в своей статье для "Российской газеты" зампред Совбеза | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:08+0300
2024-06-14T09:08+0300
политика
армения
ес
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/16/843141650_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b036ddfee5d446126083fe738fc3a73d.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Эмиссары ЕС и НАТО все чаще посещают Армению, предлагая ей членство в ЕС и обещая ей золотые горы, заявил в своей статье для "Российской газеты" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, неометрополисы уже обратили свое внимание на другие постсоветские республики, включая Армению. Эмиссары из США, ЕС и НАТО становятся все более активными в Армении, предлагая ей золотые горы и членство в Евросоюзе в обмен на полную лояльность."Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС", — заметил политик.Кроме того, дружественные отношения между российским и армянским народами, закрепленные в рамках ОДКБ и ЕАЭС, вызывают дискомфорт у США и их союзников. Ко всему прочему, значительные усилия были предприняты для привлечения Армении в евроатлантический лагерь, поскольку в столице Армении располагается одно из крупнейших посольств США в мире, заключил политик.
https://1prime.ru/20240613/pashinyan-849128672.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/16/843141650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f5c16737d3c327c98ec4c4c5b8db92f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, ес, дмитрий медведев
Политика, АРМЕНИЯ, ЕС, Дмитрий Медведев
09:08 14.06.2024
 
Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении

Медведев: Армения не попадет в ЕС, несмотря на обещанные Западом "золотые горы"

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Эмиссары ЕС и НАТО все чаще посещают Армению, предлагая ей членство в ЕС и обещая ей золотые горы, заявил в своей статье для "Российской газеты" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, неометрополисы уже обратили свое внимание на другие постсоветские республики, включая Армению. Эмиссары из США, ЕС и НАТО становятся все более активными в Армении, предлагая ей золотые горы и членство в Евросоюзе в обмен на полную лояльность.
"Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС", — заметил политик.
Кроме того, дружественные отношения между российским и армянским народами, закрепленные в рамках ОДКБ и ЕАЭС, вызывают дискомфорт у США и их союзников. Ко всему прочему, значительные усилия были предприняты для привлечения Армении в евроатлантический лагерь, поскольку в столице Армении располагается одно из крупнейших посольств США в мире, заключил политик.
Никол Пашинян
"Пусть Лукашенко извинится". Пашинян назвал условие Армении для ОДКБ
Вчера, 12:06
 
ПолитикаАРМЕНИЯЕСДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала