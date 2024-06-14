https://1prime.ru/20240614/armeniya-849160584.html

Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении

Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении - 14.06.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал о приготовленной Западом "мышеловке" для Армении

Эмиссары ЕС и НАТО все чаще посещают Армению, предлагая ей членство в ЕС и обещая ей золотые горы, заявил в своей статье для "Российской газеты" зампред Совбеза | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:08+0300

2024-06-14T09:08+0300

2024-06-14T09:08+0300

политика

армения

ес

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Эмиссары ЕС и НАТО все чаще посещают Армению, предлагая ей членство в ЕС и обещая ей золотые горы, заявил в своей статье для "Российской газеты" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, неометрополисы уже обратили свое внимание на другие постсоветские республики, включая Армению. Эмиссары из США, ЕС и НАТО становятся все более активными в Армении, предлагая ей золотые горы и членство в Евросоюзе в обмен на полную лояльность."Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС", — заметил политик.Кроме того, дружественные отношения между российским и армянским народами, закрепленные в рамках ОДКБ и ЕАЭС, вызывают дискомфорт у США и их союзников. Ко всему прочему, значительные усилия были предприняты для привлечения Армении в евроатлантический лагерь, поскольку в столице Армении располагается одно из крупнейших посольств США в мире, заключил политик.

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армения, ес, дмитрий медведев