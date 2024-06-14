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Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"

Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито" - 14.06.2024, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"

Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:58+0300

2024-06-14T15:58+0300

2024-06-14T15:58+0300

россия

авито

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч. При попытке зайти на сайт появляется белый экран с сообщением об ошибке. Проблемы также наблюдаются в работе мобильного приложения. "В настоящий момент на платформе идут плановые работы по улучшению сервисов. Некоторые функции могут быть недоступны или работать медленнее, чем обычно. Скоро все наладится. Тем пользователям, которые столкнулись с ограничениями, мы советуем попробовать продолжить работу чуть позже", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авито