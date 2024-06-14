Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито" - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240614/avito-849188066.html
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито" - 14.06.2024, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"
Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:58+0300
2024-06-14T15:58+0300
россия
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч. При попытке зайти на сайт появляется белый экран с сообщением об ошибке. Проблемы также наблюдаются в работе мобильного приложения. "В настоящий момент на платформе идут плановые работы по улучшению сервисов. Некоторые функции могут быть недоступны или работать медленнее, чем обычно. Скоро все наладится. Тем пользователям, которые столкнулись с ограничениями, мы советуем попробовать продолжить работу чуть позже", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a108cc499d3db29d19217d1530c29c69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авито
РОССИЯ, Авито
15:58 14.06.2024
 
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"

"Сбой.рф": россияне жалуются на работу "Авито", число жалоб достигло около 2 тыс

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч.
При попытке зайти на сайт появляется белый экран с сообщением об ошибке. Проблемы также наблюдаются в работе мобильного приложения.
"В настоящий момент на платформе идут плановые работы по улучшению сервисов. Некоторые функции могут быть недоступны или работать медленнее, чем обычно. Скоро все наладится. Тем пользователям, которые столкнулись с ограничениями, мы советуем попробовать продолжить работу чуть позже", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
 
РОССИЯАвито
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала