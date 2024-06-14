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Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито" - 14.06.2024, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"
Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:58+0300
2024-06-14T15:58+0300
2024-06-14T15:58+0300
россия
авито
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч. При попытке зайти на сайт появляется белый экран с сообщением об ошибке. Проблемы также наблюдаются в работе мобильного приложения. "В настоящий момент на платформе идут плановые работы по улучшению сервисов. Некоторые функции могут быть недоступны или работать медленнее, чем обычно. Скоро все наладится. Тем пользователям, которые столкнулись с ограничениями, мы советуем попробовать продолжить работу чуть позже", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
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россия, авито
Россияне пожаловались на сбои в работе сайта "Авито"
"Сбой.рф": россияне жалуются на работу "Авито", число жалоб достигло около 2 тыс
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи "Авито" жалуются на работу сайта: согласно данным сервиса "Сбой.рф" на 15.40 мск, число жалоб почти достигло 2 тысяч.
При попытке зайти на сайт появляется белый экран с сообщением об ошибке. Проблемы также наблюдаются в работе мобильного приложения.
"В настоящий момент на платформе идут плановые работы по улучшению сервисов. Некоторые функции могут быть недоступны или работать медленнее, чем обычно. Скоро все наладится. Тем пользователям, которые столкнулись с ограничениями, мы советуем попробовать продолжить работу чуть позже", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.