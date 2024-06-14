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Azimut Hotels запускает новый бренд отелей премиум-класса
Azimut Hotels запускает новый бренд отелей премиум-класса - 14.06.2024, ПРАЙМ
Azimut Hotels запускает новый бренд отелей премиум-класса
Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels подписала соглашение об открытии первого объекта под новым брендом Libra, сообщает компания в пресс-релизе. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:03+0300
2024-06-14T16:03+0300
2024-06-14T16:03+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels подписала соглашение об открытии первого объекта под новым брендом Libra, сообщает компания в пресс-релизе. "Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels подписала соглашение об открытии первого объекта под новым брендом Libra. Отель откроется в Нижнем Новгороде в 2027 году... Под новым брендом Libra будут представлены отели категории 5 звезд в наиболее популярных для отдыха и путешествий точках России", - говорится в сообщении. Сообщается, что номерной фонд каждого отеля составит от 120 до 250 номеров. Основные локации будущих отелей - исторический или деловой центр города, элитные направления загородного отдыха и курортные зоны. Удобное расположение отелей, развитая инфраструктура, изысканный дизайн и высокое качество сервиса позволят гостям чувствовать себя комфортно, приватно и независимо, сообщает компания. Azimut Hotels – крупнейшая российская сеть отелей с самой широкой географией присутствия по всей России. Azimut Hotels является одним из самых активно развивающихся брендов в различных сегментах отельной индустрии: городской и загородный отдых, оздоровительные санатории, бизнес-отели. Сегодня в сеть входят более 65 отелей и санаториев в более чем 40 городах, общий номерной фонд составляет около 11 тысяч номеров.
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туризм, отели, отдых, россия
Экономика, Туризм, отели, отдых, РОССИЯ
Azimut Hotels запускает новый бренд отелей премиум-класса
Azimut Hotels запускает новый бренд отелей премиум-класса Libra
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels подписала соглашение об открытии первого объекта под новым брендом Libra, сообщает компания в пресс-релизе.
"Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels подписала соглашение об открытии первого объекта под новым брендом Libra. Отель откроется в Нижнем Новгороде в 2027 году... Под новым брендом Libra будут представлены отели категории 5 звезд в наиболее популярных для отдыха и путешествий точках России", - говорится в сообщении.
Сообщается, что номерной фонд каждого отеля составит от 120 до 250 номеров. Основные локации будущих отелей - исторический или деловой центр города, элитные направления загородного отдыха и курортные зоны. Удобное расположение отелей, развитая инфраструктура, изысканный дизайн и высокое качество сервиса позволят гостям чувствовать себя комфортно, приватно и независимо, сообщает компания.
Azimut Hotels – крупнейшая российская сеть отелей с самой широкой географией присутствия по всей России. Azimut Hotels является одним из самых активно развивающихся брендов в различных сегментах отельной индустрии: городской и загородный отдых, оздоровительные санатории, бизнес-отели. Сегодня в сеть входят более 65 отелей и санаториев в более чем 40 городах, общий номерной фонд составляет около 11 тысяч номеров.
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