Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240614/bank-849177656.html
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей - 14.06.2024, ПРАЙМ
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей
МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей, при этом за первый квартал была снижена доля кредитов, оформленных под... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:45+0300
2024-06-14T13:45+0300
россия
мтс-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b461f09810b5e716d5f329036ef1d27.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей, при этом за первый квартал была снижена доля кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, говорится в сообщении банка. "МТС-Банк" сообщает о предотвращении мошеннических операций на 320 миллионов рублей за первые пять месяцев 2024 года. Применение кросс-канальных систем антифрода и бдительность сотрудников МТС Банка позволили снизить в первом квартале 2024 года долю кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", - указывается в пресс-релизе. "МТС-Банк наблюдает активизацию мошенников в офлайн-каналах, когда потенциальную жертву "уводят" из онлайна в банковские офисы. Таким образом, злоумышленники пытаются обойти системы антифрода − программные комплексы для предотвращения мошеннических онлайн-транзакций", - отмечается там же. "Если в четвертом квартале 2023 года 90% мошеннических действий проходили в онлайн-каналах, то, начиная с января 2024 года, тенденция поменялась, и сейчас их доля занимает около 50%. Остальные случаи распределяются по физическим каналам, где банковские сотрудники являются ключевым инструментом предотвращения хищения средств клиентов", – отмечает директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества МТС-банка Игорь Шульга. Злоумышленники, как правило, представляются по телефону сотрудниками банков, бюро кредитных историй, операторов сотовой связи, полиции, Банка России. Они используют в разговоре следующие сценарии запугивания: кто-то якобы оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает все денежные средства с банковского счета, ваш родственник попал в беду, например, сбил на пешеходном переходе человека, и так далее, напоминают в банке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87e4dd749a43d9a554cfd0df205226fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мтс-банк
РОССИЯ, МТС-банк
13:45 14.06.2024
 
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей

МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 млн руб

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМТС-Банк
МТС-Банк - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей, при этом за первый квартал была снижена доля кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, говорится в сообщении банка.
"МТС-Банк" сообщает о предотвращении мошеннических операций на 320 миллионов рублей за первые пять месяцев 2024 года. Применение кросс-канальных систем антифрода и бдительность сотрудников МТС Банка позволили снизить в первом квартале 2024 года долю кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", - указывается в пресс-релизе.
"МТС-Банк наблюдает активизацию мошенников в офлайн-каналах, когда потенциальную жертву "уводят" из онлайна в банковские офисы. Таким образом, злоумышленники пытаются обойти системы антифрода − программные комплексы для предотвращения мошеннических онлайн-транзакций", - отмечается там же.
"Если в четвертом квартале 2023 года 90% мошеннических действий проходили в онлайн-каналах, то, начиная с января 2024 года, тенденция поменялась, и сейчас их доля занимает около 50%. Остальные случаи распределяются по физическим каналам, где банковские сотрудники являются ключевым инструментом предотвращения хищения средств клиентов", – отмечает директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества МТС-банка Игорь Шульга.
Злоумышленники, как правило, представляются по телефону сотрудниками банков, бюро кредитных историй, операторов сотовой связи, полиции, Банка России. Они используют в разговоре следующие сценарии запугивания: кто-то якобы оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает все денежные средства с банковского счета, ваш родственник попал в беду, например, сбил на пешеходном переходе человека, и так далее, напоминают в банке.
 
РОССИЯМТС-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала