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МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей - 14.06.2024, ПРАЙМ
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей
МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей, при этом за первый квартал была снижена доля кредитов, оформленных под... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:45+0300
2024-06-14T13:45+0300
2024-06-14T13:45+0300
россия
мтс-банк
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей, при этом за первый квартал была снижена доля кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, говорится в сообщении банка. "МТС-Банк" сообщает о предотвращении мошеннических операций на 320 миллионов рублей за первые пять месяцев 2024 года. Применение кросс-канальных систем антифрода и бдительность сотрудников МТС Банка позволили снизить в первом квартале 2024 года долю кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", - указывается в пресс-релизе. "МТС-Банк наблюдает активизацию мошенников в офлайн-каналах, когда потенциальную жертву "уводят" из онлайна в банковские офисы. Таким образом, злоумышленники пытаются обойти системы антифрода − программные комплексы для предотвращения мошеннических онлайн-транзакций", - отмечается там же. "Если в четвертом квартале 2023 года 90% мошеннических действий проходили в онлайн-каналах, то, начиная с января 2024 года, тенденция поменялась, и сейчас их доля занимает около 50%. Остальные случаи распределяются по физическим каналам, где банковские сотрудники являются ключевым инструментом предотвращения хищения средств клиентов", – отмечает директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества МТС-банка Игорь Шульга. Злоумышленники, как правило, представляются по телефону сотрудниками банков, бюро кредитных историй, операторов сотовой связи, полиции, Банка России. Они используют в разговоре следующие сценарии запугивания: кто-то якобы оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает все денежные средства с банковского счета, ваш родственник попал в беду, например, сбил на пешеходном переходе человека, и так далее, напоминают в банке.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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россия, мтс-банк
МТС-банк предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей
МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 млн руб
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. МТС-банк за январь-май предотвратил мошеннические операции на 320 миллионов рублей, при этом за первый квартал была снижена доля кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, говорится в сообщении банка.
"МТС-Банк" сообщает о предотвращении мошеннических операций на 320 миллионов рублей за первые пять месяцев 2024 года. Применение кросс-канальных систем антифрода и бдительность сотрудников МТС Банка позволили снизить в первом квартале 2024 года долю кредитов, оформленных под воздействием злоумышленников, на 68% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", - указывается в пресс-релизе.
"МТС-Банк наблюдает активизацию мошенников в офлайн-каналах, когда потенциальную жертву "уводят" из онлайна в банковские офисы. Таким образом, злоумышленники пытаются обойти системы антифрода − программные комплексы для предотвращения мошеннических онлайн-транзакций", - отмечается там же.
"Если в четвертом квартале 2023 года 90% мошеннических действий проходили в онлайн-каналах, то, начиная с января 2024 года, тенденция поменялась, и сейчас их доля занимает около 50%. Остальные случаи распределяются по физическим каналам, где банковские сотрудники являются ключевым инструментом предотвращения хищения средств клиентов", – отмечает директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества МТС-банка Игорь Шульга.
Злоумышленники, как правило, представляются по телефону сотрудниками банков, бюро кредитных историй, операторов сотовой связи, полиции, Банка России. Они используют в разговоре следующие сценарии запугивания: кто-то якобы оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает все денежные средства с банковского счета, ваш родственник попал в беду, например, сбил на пешеходном переходе человека, и так далее, напоминают в банке.