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Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов - 14.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240614/bankomaty-849169897.html
Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов
Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов - 14.06.2024, ПРАЙМ
Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов
Бывший заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Ученов приобрел 25% акций российского производителя банкоматов "Банковские и финансовые системы" (BFS). Об этом | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:06+0300
2024-06-14T12:13+0300
экономика
минпромторг
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Бывший заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Ученов приобрел 25% акций российского производителя банкоматов "Банковские и финансовые системы" (BFS). Об этом рассказывает РБК со ссылкой на самого Ученова и директора по маркетингу и стратегии BFS Георгия Миронова.Сообщается, что покупка 25-процентного пакета акций BFS состоялась неделю назад. Сумму сделки Ученов не раскрывает.Компания с 2004 года поставляла в Россию банкоматы зарубежного производства, а весной 2022-го запустила серийное произвоство своих устройств в индустриальном парке "Руднево".По информации "РБК Компании", в 2023 году прибыль BFS составила 1,14 млрд рублей против 608,5 млн рублей в 2022-м и 52,8 млн рублей в 2021-м.В настоящий момент банкоматы BFS, как рассказали собеседники издания, на 80% состоят из отечественных комплектующих, включая процессоры "Эльбрус".При этом Миронов отметил, что на сегодняшний день банки проявляют живой интерес к устройствам BFS, однако "пока рано говорить о какой-то существенной доле устройств BFS на российском рынке".Вместе с тем собеседники издания рассказали, что компания намерена полностью локализовать производство, а кроме того, начать работу на рынках дружественных стран и освоить выпуск других устройств самообслуживания.
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минпромторг, банкоматы
Экономика, Минпромторг, Банкоматы
12:06 14.06.2024 (обновлено: 12:13 14.06.2024)
 
Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов

РБК: экс-замглавы Минпромторга приобрел 25% акций производителя банкоматов BFS

Банки, почта и банкоматы лидируют среди способов платежей в РФ - опрос
Банки, почта и банкоматы лидируют среди способов платежей в РФ - опрос
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Бывший заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Ученов приобрел 25% акций российского производителя банкоматов "Банковские и финансовые системы" (BFS). Об этом рассказывает РБК со ссылкой на самого Ученова и директора по маркетингу и стратегии BFS Георгия Миронова.
Сообщается, что покупка 25-процентного пакета акций BFS состоялась неделю назад. Сумму сделки Ученов не раскрывает.
Компания с 2004 года поставляла в Россию банкоматы зарубежного производства, а весной 2022-го запустила серийное произвоство своих устройств в индустриальном парке "Руднево".
По информации "РБК Компании", в 2023 году прибыль BFS составила 1,14 млрд рублей против 608,5 млн рублей в 2022-м и 52,8 млн рублей в 2021-м.
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В настоящий момент банкоматы BFS, как рассказали собеседники издания, на 80% состоят из отечественных комплектующих, включая процессоры "Эльбрус".
При этом Миронов отметил, что на сегодняшний день банки проявляют живой интерес к устройствам BFS, однако "пока рано говорить о какой-то существенной доле устройств BFS на российском рынке".
Вместе с тем собеседники издания рассказали, что компания намерена полностью локализовать производство, а кроме того, начать работу на рынках дружественных стран и освоить выпуск других устройств самообслуживания.
 
ЭкономикаМинпромторгБанкоматы
 
 
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