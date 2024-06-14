Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240614/bankrotstvo-849171270.html
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство
В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:22+0300
2024-06-14T12:22+0300
экономика
экономика германии
фрг
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_03ecf3bbdcdffab61538c47968bd57fe.jpg
БЕРЛИН, 14 июн - ПРАЙМ. В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "В первом квартале 2024 года суды первой инстанции по окончательным данным приняли у компаний 5209 заявок о банкротстве Это на 26,5% больше, чем в первом квартале 2023 года, и на 11,2% больше, чем в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении на сайте статистического ведомства. По отношению к предыдущему месяцу, в мае рост составил 25,9%. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций. В 2023 году исследовательский институт имени Лейбница сообщал, что число заявок на банкротство выросло до максимума с 2016 года.
https://1prime.ru/20240614/germaniya-849163071.html
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_684:0:3036:1764_1920x0_80_0_0_456ceab5aa8a5308c54b49496380b999.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
экономика германии, фрг, банкротство
Экономика, экономика Германии, ФРГ, банкротство
12:22 14.06.2024
 
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство

Destatis: число банкротств в ФРГ за первые три месяца 2024 года выросло на 26,5%

© AFP / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© AFP / Christof Stache
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 14 июн - ПРАЙМ. В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
"В первом квартале 2024 года суды первой инстанции по окончательным данным приняли у компаний 5209 заявок о банкротстве Это на 26,5% больше, чем в первом квартале 2023 года, и на 11,2% больше, чем в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении на сайте статистического ведомства. По отношению к предыдущему месяцу, в мае рост составил 25,9%.
В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций. В 2023 году исследовательский институт имени Лейбница сообщал, что число заявок на банкротство выросло до максимума с 2016 года.
Флаг Германии, Берлин
"Большой раскол". В бундестаге заговорили о распаде Германии
10:01
 
Экономикаэкономика ГерманииФРГбанкротство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала