https://1prime.ru/20240614/bankrotstvo-849171270.html
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство
В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:22+0300
2024-06-14T12:22+0300
2024-06-14T12:22+0300
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БЕРЛИН, 14 июн - ПРАЙМ. В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "В первом квартале 2024 года суды первой инстанции по окончательным данным приняли у компаний 5209 заявок о банкротстве Это на 26,5% больше, чем в первом квартале 2023 года, и на 11,2% больше, чем в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении на сайте статистического ведомства. По отношению к предыдущему месяцу, в мае рост составил 25,9%. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций. В 2023 году исследовательский институт имени Лейбница сообщал, что число заявок на банкротство выросло до максимума с 2016 года.
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экономика германии, фрг, банкротство
Экономика, экономика Германии, ФРГ, банкротство
В Германии продолжает расти число заявок на банкротство
Destatis: число банкротств в ФРГ за первые три месяца 2024 года выросло на 26,5%
БЕРЛИН, 14 июн - ПРАЙМ. В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
"В первом квартале 2024 года суды первой инстанции по окончательным данным приняли у компаний 5209 заявок о банкротстве Это на 26,5% больше, чем в первом квартале 2023 года, и на 11,2% больше, чем в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении на сайте статистического ведомства. По отношению к предыдущему месяцу, в мае рост составил 25,9%.
В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций. В 2023 году исследовательский институт имени Лейбница сообщал, что число заявок на банкротство выросло до максимума с 2016 года.
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