https://1prime.ru/20240614/bankrotstvo-849171270.html

В Германии продолжает расти число заявок на банкротство

В Германии продолжает расти число заявок на банкротство - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Германии продолжает расти число заявок на банкротство

В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:22+0300

2024-06-14T12:22+0300

2024-06-14T12:22+0300

экономика

экономика германии

фрг

банкротство

https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_03ecf3bbdcdffab61538c47968bd57fe.jpg

БЕРЛИН, 14 июн - ПРАЙМ. В Германии за первые три месяца 2024 года 5209 компаний подали заявления о банкротстве, это более чем на четверть больше, чем за тот же период в 2023 году, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "В первом квартале 2024 года суды первой инстанции по окончательным данным приняли у компаний 5209 заявок о банкротстве Это на 26,5% больше, чем в первом квартале 2023 года, и на 11,2% больше, чем в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении на сайте статистического ведомства. По отношению к предыдущему месяцу, в мае рост составил 25,9%. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций. В 2023 году исследовательский институт имени Лейбница сообщал, что число заявок на банкротство выросло до максимума с 2016 года.

https://1prime.ru/20240614/germaniya-849163071.html

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономика германии, фрг, банкротство