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Правительство Перу не рассматривает вариант банкротства Petroperu

Правительство Перу не рассматривает вариант банкротства Petroperu - 14.06.2024, ПРАЙМ

Правительство Перу не рассматривает вариант банкротства Petroperu

Власти Перу на фоне убытков государственной нефтегазовой Petroperu планируют оптимизировать ее активы и сократить издержки, сценарии неплатежеспособности,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T21:01+0300

2024-06-14T21:01+0300

2024-06-14T21:01+0300

экономика

перу

банкротство

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МЕХИКО, 14 июн - ПРАЙМ. Власти Перу на фоне убытков государственной нефтегазовой Petroperu планируют оптимизировать ее активы и сократить издержки, сценарии неплатежеспособности, банкротства или ликвидации этой госкомпании исключены, заявил министр экономики и финансов Хосе Ариста. "Мы надеемся, что период стабилизации нефтеперерабатывающего завода Талара будет коротким и мы не столкнемся с серьезными неудачами. Мы не позволим Petroperú стать неплатежеспособной. Этот сценарий не существует для нас и не должен существовать для страны. Исполнительная власть будет реализовывать необходимые меры для достижения устойчивости компании, делая упор в первую очередь на сокращении издержек и расходов, рентабельности бизнес-единиц, продаже неработающих активов, перепрофилировании финансовых обязательств, частном управляющем в руководстве компании, установлении целей и показателей результатов и, наконец, контроле со стороны Fonafe (Национальный фонд финансирования предпринимательской деятельности государства). Мы делаем ставку на преемственность Petroperú", - заявил Ариста на встрече с конгрессменами, которую транслировало TV Peru. Вопросы к правительству о будущем госкомпании возникли на фоне убытков, которые Petroperu несет в последние годы - ее задолженность превысила 8,5 миллиарда долларов США. По словам министра Аристы, несмотря на это и несмотря на запрос компании о выделении средств бюджетных средств для поддержки ее работы, правительство "не ставит вопрос банкротства или ликвидации", поскольку ее работа оказывает существенное влияние на экономику всей страны. "Petroperú является государственной компанией, которая оказывает влияние на цепочки поставок в транспортном, торговом и горнодобывающем секторах различных регионов страны. Упомяну здесь сьерру и сельву (горы и джунгли), где Petroperú занимает более 70-80 процентов рынка. В этом смысле мы считаем, что при осуществлении соответствующих действий как со стороны руководства, так и со стороны исполнительной власти, ситуация в компании изменится", - отметил Ариста.

https://1prime.ru/20240614/bankrotstvo-849171270.html

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перу, банкротство