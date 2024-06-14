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Белоусов и Дюмин обсудили поставки войскам беспилотников - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Белоусов и Дюмин обсудили поставки войскам беспилотников
Белоусов и Дюмин обсудили поставки войскам беспилотников - 14.06.2024, ПРАЙМ
Белоусов и Дюмин обсудили поставки войскам беспилотников
Излишнюю вариативность в производстве и поставках вооружений в зону СВО следует избегать, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Его слова приводятся в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:17+0300
2024-06-14T10:17+0300
вооружения
андрей белоусов
алексей дюмин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Излишнюю вариативность в производстве и поставках вооружений в зону СВО следует избегать, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Его слова приводятся в сообщении министерства.Глава военного ведомства обсудил с помощником президента России Алексеем Дюминым вопросы взаимодействия с российскими регионами в поставках беспилотников войскам. Как отметили в Минобороны, совещание состоялось в Национальном центре управления обороной России. Белоусов подчеркнул, что с самого начала специальной военной операции регионы активно помогали армии, поставляя БПЛА, экипировку и средства радиоэлектронной борьбы."Глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам. По его словам, это поможет избежать избыточной вариативности изделий на фронте и повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств". - сказано в релизе.Кроме того, министр призвал упорядочить и организовать координацию поставок систем РЭБ и разведки ВС России.В свою очередь, Дюмин отметил необходимость повышать эффективность взаимодействия регионов и бизнеса с Министерством обороны в вопросах создания и производства беспилотников.
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андрей белоусов, алексей дюмин, вс рф
Вооружения, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин, ВС РФ
10:17 14.06.2024
 
Белоусов и Дюмин обсудили поставки войскам беспилотников

Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок войскам беспилотников

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабочий визит министра обороны РФ А. Белоусова в Казахстан
Рабочий визит министра обороны РФ А. Белоусова в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Излишнюю вариативность в производстве и поставках вооружений в зону СВО следует избегать, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Его слова приводятся в сообщении министерства.
Глава военного ведомства обсудил с помощником президента России Алексеем Дюминым вопросы взаимодействия с российскими регионами в поставках беспилотников войскам. Как отметили в Минобороны, совещание состоялось в Национальном центре управления обороной России.
Белоусов подчеркнул, что с самого начала специальной военной операции регионы активно помогали армии, поставляя БПЛА, экипировку и средства радиоэлектронной борьбы.
"Глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам. По его словам, это поможет избежать избыточной вариативности изделий на фронте и повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств". - сказано в релизе.
Кроме того, министр призвал упорядочить и организовать координацию поставок систем РЭБ и разведки ВС России.
В свою очередь, Дюмин отметил необходимость повышать эффективность взаимодействия регионов и бизнеса с Министерством обороны в вопросах создания и производства беспилотников.
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