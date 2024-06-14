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СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро - 14.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240614/biznes-849166664.html
СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро
СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро - 14.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро
Прекращение торгов долларами и евро на Мосбирже не приведет к росту цен на товары и услуги, сообщают "Известия" со ссылкой на российских импортеров. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:08+0300
2024-06-14T11:20+0300
экономика
россия
бизнес
цены
мосбиржа
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Прекращение торгов долларами и евро на Мосбирже не приведет к росту цен на товары и услуги, сообщают "Известия" со ссылкой на российских импортеров.Так, один из собеседников издания отметил, что его компания уже приспособлена к санкциям и закупает товары в валюте, отличной от долларов и евро.Аналитики также отмечают, что расчеты за поставки электроники в Россию осуществляются в китайских юанях, поэтому не ожидается дефицита и роста цен на эту категорию товаров.Тем не менее, с поставками технологической и машиностроительной продукции могут возникнуть проблемы, хотя они наблюдались и до введения санкций со стороны США. Отмечается, что до 30% импортируемых товаров в Россию приходится на США и ЕС.США 13 июня объявили о новых рестрикциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, бизнес, цены, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, цены, Мосбиржа
11:08 14.06.2024 (обновлено: 11:20 14.06.2024)
 
СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро

"Известия": бизнес исключил рост цен из-за прекращения торгов долларами и евро

© Unsplah/MedienstürmerБизнес
Бизнес
© Unsplah/Medienstürmer
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Прекращение торгов долларами и евро на Мосбирже не приведет к росту цен на товары и услуги, сообщают "Известия" со ссылкой на российских импортеров.
Так, один из собеседников издания отметил, что его компания уже приспособлена к санкциям и закупает товары в валюте, отличной от долларов и евро.
Аналитики также отмечают, что расчеты за поставки электроники в Россию осуществляются в китайских юанях, поэтому не ожидается дефицита и роста цен на эту категорию товаров.
Тем не менее, с поставками технологической и машиностроительной продукции могут возникнуть проблемы, хотя они наблюдались и до введения санкций со стороны США. Отмечается, что до 30% импортируемых товаров в Россию приходится на США и ЕС.
США 13 июня объявили о новых рестрикциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса
02:02
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесценыМосбиржа
 
 
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