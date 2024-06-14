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СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро

СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро - 14.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как скажется на бизнесе прекращение торгов долларами и евро

Прекращение торгов долларами и евро на Мосбирже не приведет к росту цен на товары и услуги, сообщают "Известия" со ссылкой на российских импортеров. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T11:08+0300

2024-06-14T11:08+0300

2024-06-14T11:20+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Прекращение торгов долларами и евро на Мосбирже не приведет к росту цен на товары и услуги, сообщают "Известия" со ссылкой на российских импортеров.Так, один из собеседников издания отметил, что его компания уже приспособлена к санкциям и закупает товары в валюте, отличной от долларов и евро.Аналитики также отмечают, что расчеты за поставки электроники в Россию осуществляются в китайских юанях, поэтому не ожидается дефицита и роста цен на эту категорию товаров.Тем не менее, с поставками технологической и машиностроительной продукции могут возникнуть проблемы, хотя они наблюдались и до введения санкций со стороны США. Отмечается, что до 30% импортируемых товаров в Россию приходится на США и ЕС.США 13 июня объявили о новых рестрикциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, бизнес, цены, мосбиржа