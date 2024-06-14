https://1prime.ru/20240614/bpla-849158137.html

Минобороны отчиталось об отражении массированных атак украинских БПЛА

Минобороны отчиталось об отражении массированных атак украинских БПЛА - 14.06.2024, ПРАЙМ

Минобороны отчиталось об отражении массированных атак украинских БПЛА

Средства ПВО России в течение ночи уничтожили 87 беспилотников ВСУ над шестью регионами. Из них 70 - над Ростовской областью, передает пресс-служба МО РФ. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T07:58+0300

2024-06-14T07:58+0300

2024-06-14T08:04+0300

спецоперация на украине

россия

пво

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Средства ПВО России в течение ночи уничтожили 87 беспилотников ВСУ над шестью регионами. Из них 70 - над Ростовской областью, передает пресс-служба МО РФ. По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Волгоградской, по шесть дронов над Воронежской и Курской областями, семьдесят БПЛА над Ростовской областью и один беспилотник над территорией Крыма.

https://1prime.ru/20240614/energosnabzhenie-849157406.html

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