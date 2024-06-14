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Минобороны отчиталось об отражении массированных атак украинских БПЛА
Минобороны отчиталось об отражении массированных атак украинских БПЛА - 14.06.2024, ПРАЙМ
Минобороны отчиталось об отражении массированных атак украинских БПЛА
Средства ПВО России в течение ночи уничтожили 87 беспилотников ВСУ над шестью регионами. Из них 70 - над Ростовской областью, передает пресс-служба МО РФ. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T07:58+0300
2024-06-14T07:58+0300
2024-06-14T08:04+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Средства ПВО России в течение ночи уничтожили 87 беспилотников ВСУ над шестью регионами. Из них 70 - над Ростовской областью, передает пресс-служба МО РФ. По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Волгоградской, по шесть дронов над Воронежской и Курской областями, семьдесят БПЛА над Ростовской областью и один беспилотник над территорией Крыма.
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россия, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
Минобороны отчиталось об отражении массированных атак украинских БПЛА
Российская ПВО за ночь сбила 87 украинских дронов над шестью регионами
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Средства ПВО России в течение ночи уничтожили 87 беспилотников ВСУ над шестью регионами. Из них 70 - над Ростовской областью, передает пресс-служба МО РФ.
По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Волгоградской, по шесть дронов над Воронежской и Курской областями, семьдесят БПЛА над Ростовской областью и один беспилотник над территорией Крыма.
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение