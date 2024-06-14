https://1prime.ru/20240614/briks-849173631.html

Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС

Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС

Москва видит растущий интерес стран к формату БРИКС, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:36+0300

2024-06-14T12:36+0300

2024-06-14T12:58+0300

экономика

россия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Москва видит растущий интерес стран к формату БРИКС, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. Он отметил, что "такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира". "И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, потенциал БРИКС позволит объединению стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.По его словам, БРИКС основан на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в 2024 году РФ будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры, добавил российский лидер.Он призвал правительство РФ проработать к саммиту БРИКС в Казани весомый набор согласованных решений в различных сферах."Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на Казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях", — заявил глава государства.

https://1prime.ru/20240614/putin-849174470.html

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россия, брикс, владимир путин