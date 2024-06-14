https://1prime.ru/20240614/briks-849173631.html
Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС
Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС
Москва видит растущий интерес стран к формату БРИКС, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:36+0300
2024-06-14T12:36+0300
2024-06-14T12:58+0300
экономика
россия
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Москва видит растущий интерес стран к формату БРИКС, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. Он отметил, что "такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира". "И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, потенциал БРИКС позволит объединению стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.По его словам, БРИКС основан на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в 2024 году РФ будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры, добавил российский лидер.Он призвал правительство РФ проработать к саммиту БРИКС в Казани весомый набор согласованных решений в различных сферах."Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на Казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях", — заявил глава государства.
https://1prime.ru/20240614/putin-849174470.html
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россия, брикс, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин
Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС
Путин: Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Москва видит растущий интерес стран к формату БРИКС, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.
Он отметил, что "такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира".
"И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, потенциал БРИКС позволит объединению стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.
По его словам, БРИКС основан на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в 2024 году РФ будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры, добавил российский лидер.
Он призвал правительство РФ проработать к саммиту БРИКС в Казани весомый набор согласованных решений в различных сферах.
"Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на Казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связях", — заявил глава государства.
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира