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Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России, пишут СМИ

Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России, пишут СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ

Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России, пишут СМИ

Производитель напитков из США Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T08:21+0300

2024-06-14T08:21+0300

2024-06-14T08:21+0300

экономика

coca-cola

россия

бизнес

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Производитель напитков из США Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, выведенные им с российского рынка в 2022 году, сообщили "Ведомости" со ссылкой на базу ведомства.Отмечается, что товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.Coca-Cola Company основали в 1892 году. Ее штаб-квартира расположена в Атланте (штат Джорджия). Самыми известными брендами фирмы являются Coca-Cola, Fanta и Sprite. До ухода из России Coca-Cola находилась на шестом месте в рейтинге 50 крупнейших брендов FMCG с долей продаж 0,9%

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coca-cola, россия, бизнес