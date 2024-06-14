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Дания начнет финансировать производство украинских вооружений
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений - 14.06.2024, ПРАЙМ
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений
Дания в ближайшее время начнет инвестировать в производство украинских вооружений и предоставит для данной инициативы 173,2 миллиона долларов. Соответствующее... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:30+0300
2024-06-14T12:30+0300
2024-06-14T12:30+0300
вооружения
украина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Дания в ближайшее время начнет инвестировать в производство украинских вооружений и предоставит для данной инициативы 173,2 миллиона долларов. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и Украины Рустем Умеров.Согласно пресс-релизу датского ведомства, пожертвования в будущем могут пойти на финансирование новой техники, производимой украинской оборонной промышленностью. "Это обеспечивает новое соглашение, которое сегодня подписал министр обороны Троельс Лунд Поульсен... Дания зарезервировала в общей сложности 1,2 миллиарда датских крон... на проект (173,2 миллиона долларов - ред.)", — сообщило ведомство. По словам Поульсена, инициатива стала следствием того, что поддержка Киева требует производства "большего количества оружия и боеприпасов". Отмечается, что по соглашению Копенгаген будет финансировать контракты между Киевом и украинскими компаниями на покупку военной техники. Согласно пресс-релизу, ожидается, что первые пожертвования в рамках проекта начнутся летом. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, дания, поддержка украины
Вооружения, УКРАИНА, ДАНИЯ, поддержка Украины
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений
Дания будет оплачивать производство украинских вооружений и выделит $173,2 млн
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Дания в ближайшее время начнет инвестировать в производство украинских вооружений и предоставит для данной инициативы 173,2 миллиона долларов. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и Украины Рустем Умеров.
Согласно пресс-релизу датского ведомства, пожертвования в будущем могут пойти на финансирование новой техники, производимой украинской оборонной промышленностью.
"Это обеспечивает новое соглашение, которое сегодня подписал министр обороны Троельс Лунд Поульсен... Дания зарезервировала в общей сложности 1,2 миллиарда датских крон... на проект (173,2 миллиона долларов - ред.)", — сообщило ведомство.
По словам Поульсена, инициатива стала следствием того, что поддержка Киева требует производства "большего количества оружия и боеприпасов". Отмечается, что по соглашению Копенгаген будет финансировать контракты между Киевом и украинскими компаниями на покупку военной техники. Согласно пресс-релизу, ожидается, что первые пожертвования в рамках проекта начнутся летом.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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