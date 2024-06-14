Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240614/daniya-849171977.html
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений - 14.06.2024, ПРАЙМ
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений
Дания в ближайшее время начнет инвестировать в производство украинских вооружений и предоставит для данной инициативы 173,2 миллиона долларов. Соответствующее... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:30+0300
2024-06-14T12:30+0300
вооружения
украина
дания
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Дания в ближайшее время начнет инвестировать в производство украинских вооружений и предоставит для данной инициативы 173,2 миллиона долларов. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и Украины Рустем Умеров.Согласно пресс-релизу датского ведомства, пожертвования в будущем могут пойти на финансирование новой техники, производимой украинской оборонной промышленностью. "Это обеспечивает новое соглашение, которое сегодня подписал министр обороны Троельс Лунд Поульсен... Дания зарезервировала в общей сложности 1,2 миллиарда датских крон... на проект (173,2 миллиона долларов - ред.)", — сообщило ведомство. По словам Поульсена, инициатива стала следствием того, что поддержка Киева требует производства "большего количества оружия и боеприпасов". Отмечается, что по соглашению Копенгаген будет финансировать контракты между Киевом и украинскими компаниями на покупку военной техники. Согласно пресс-релизу, ожидается, что первые пожертвования в рамках проекта начнутся летом. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240614/massovka-849170823.html
украина
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дания, поддержка украины
Вооружения, УКРАИНА, ДАНИЯ, поддержка Украины
12:30 14.06.2024
 
Дания начнет финансировать производство украинских вооружений

Дания будет оплачивать производство украинских вооружений и выделит $173,2 млн

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Дания в ближайшее время начнет инвестировать в производство украинских вооружений и предоставит для данной инициативы 173,2 миллиона долларов. Соответствующее соглашение подписали министры обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и Украины Рустем Умеров.
Согласно пресс-релизу датского ведомства, пожертвования в будущем могут пойти на финансирование новой техники, производимой украинской оборонной промышленностью.
"Это обеспечивает новое соглашение, которое сегодня подписал министр обороны Троельс Лунд Поульсен... Дания зарезервировала в общей сложности 1,2 миллиарда датских крон... на проект (173,2 миллиона долларов - ред.)", — сообщило ведомство.
По словам Поульсена, инициатива стала следствием того, что поддержка Киева требует производства "большего количества оружия и боеприпасов". Отмечается, что по соглашению Копенгаген будет финансировать контракты между Киевом и украинскими компаниями на покупку военной техники. Согласно пресс-релизу, ожидается, что первые пожертвования в рамках проекта начнутся летом.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров
12:18
 
ВооруженияУКРАИНАДАНИЯподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала