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Средняя цена дизеля на АЗС за май чуть выросла - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Средняя цена дизеля на АЗС за май чуть выросла
Средняя цена дизеля на АЗС за май чуть выросла - 14.06.2024, ПРАЙМ
Средняя цена дизеля на АЗС за май чуть выросла
Средняя розничная цена дизельного топлива в России в мае выросла на 0,4% по сравнению с апрелем, цена бензина - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:08+0300
2024-06-14T19:08+0300
экономика
цены на дизель
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в мае выросла на 0,4% по сравнению с апрелем, цена бензина - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в мае выросла на 8,02%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за май составила 0,74%. При этом газомоторное топливо за май подешевело на 2,1% по сравнению с апрелем.
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цены на дизель, азс
Экономика, цены на дизель, АЗС
19:08 14.06.2024
 
Средняя цена дизеля на АЗС за май чуть выросла

Росстат: средняя цена дизеля на АЗС за май выросла на 0,4%, бензина - на 0,51%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в мае выросла на 0,4% по сравнению с апрелем, цена бензина - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в мае выросла на 8,02%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за май составила 0,74%.
При этом газомоторное топливо за май подешевело на 2,1% по сравнению с апрелем.
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Экономикацены на дизельАЗС
 
 
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