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Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу
Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу
Сообщения о том, что Москва хочет напасть на Европу являются домыслами, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:57+0300
2024-06-14T13:08+0300
политика
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сообщения о том, что Москва хочет напасть на Европу являются домыслами, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что это абсолютный бред и обоснование Запада для гонки вооружений. Путин добавил, что сейчас отношения Москвы с рядом европейских стран деградировали, при том, не по ее вине. По словам Путина, антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, "сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу". "Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений", — заключил российский лидер.
https://1prime.ru/20240614/putin-849174470.html
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россия, европа, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин
12:57 14.06.2024 (обновлено: 13:08 14.06.2024)
 
Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу

Путин назвал домыслами сообщения о том, что Россия хочет напасть на Европу

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника
© POOL
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сообщения о том, что Москва хочет напасть на Европу являются домыслами, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что это абсолютный бред и обоснование Запада для гонки вооружений. Путин добавил, что сейчас отношения Москвы с рядом европейских стран деградировали, при том, не по ее вине.
По словам Путина, антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, "сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу".
"Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений", — заключил российский лидер.
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