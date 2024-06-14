https://1prime.ru/20240614/domysly-849174993.html

Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу

Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу

Сообщения о том, что Москва хочет напасть на Европу являются домыслами, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:57+0300

2024-06-14T12:57+0300

2024-06-14T13:08+0300

политика

россия

европа

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1761c4d0adde8e22258aada6c8ca2982.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сообщения о том, что Москва хочет напасть на Европу являются домыслами, заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что это абсолютный бред и обоснование Запада для гонки вооружений. Путин добавил, что сейчас отношения Москвы с рядом европейских стран деградировали, при том, не по ее вине. По словам Путина, антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, "сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу". "Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений", — заключил российский лидер.

https://1prime.ru/20240614/putin-849174470.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, владимир путин