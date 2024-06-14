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В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров - 14.06.2024, ПРАЙМ
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров. Двое из пострадавших несовершеннолетние, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T06:50+0300
2024-06-14T06:50+0300
2024-06-14T06:51+0300
происшествия
кузбасс
дтп
пострадавшие
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров. Двое из пострадавших несовершеннолетние, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.Школьный автобус попал в аварию на 132 км трасы Кемерово - Новокузнецк. По факту ДТП прокуратура начала проверку. Как сообщают в полиции, "в результате столкновения автомобиля "Тойота Королла" и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части". Уточняется, что в салоне автобуса передвигались девять пассажиров, пятеро из них, включая двух несовершеннолетних, были доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести. На текущий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
https://1prime.ru/20240607/dtp-848949217.html
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Происшествия, КУЗБАСС, ДТП, пострадавшие
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров
ГУ МВД: в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять пассажиров. Двое из пострадавших несовершеннолетние, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Школьный автобус попал в аварию на 132 км трасы Кемерово - Новокузнецк. По факту ДТП прокуратура начала проверку.
Как сообщают в полиции, "в результате столкновения автомобиля "Тойота Королла" и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части".
Уточняется, что в салоне автобуса передвигались девять пассажиров, пятеро из них, включая двух несовершеннолетних, были доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести.
Число пострадавших после ДТП в Кемерово превысило 140 человек
На текущий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.