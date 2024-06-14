https://1prime.ru/20240614/dtp-849182589.html

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Марий Эл

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Марий Эл - 14.06.2024, ПРАЙМ

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Марий Эл

Три человека погибли и шесть пострадали при столкновении пассажирского автобуса с иномаркой в Марий Эл, сообщили в ГИБДД региона. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:29+0300

2024-06-14T15:29+0300

2024-06-14T15:30+0300

происшествия

дтп

автобус

марий эл

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КАЗАНЬ, 14 июн - ПРАЙМ. Три человека погибли и шесть пострадали при столкновении пассажирского автобуса с иномаркой в Марий Эл, сообщили в ГИБДД региона.Отмечается, что авария произошла 14 июня в Звениговском районе на 19-20-м километре федеральной автодороги "Вятка". По данным ГИБДД, столкнулись иномарка и пассажирский автобус. "По предварительным данным, трое человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении. Подчеркивается, что руководство управления Госавтоинспекции МВД по Марий Эл и оперативные службы выехали на местро происшествия. Ранее сообщалось, что в Благовещенске пьяный водитель выехал на тротуар и сбил пешеходов. Как отмечал региональный минздрав, три человека погибли, в том числе двое детей.

https://1prime.ru/20240614/dtp-849157147.html

марий эл

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дтп, автобус, марий эл