https://1prime.ru/20240614/dtp-849184683.html

СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске

СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске - 14.06.2024, ПРАЙМ

СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске

Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:32+0300

2024-06-14T15:32+0300

2024-06-14T15:58+0300

происшествия

благовещенск

дтп

следственный комитет

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится в собщении СК России, опубликованном в Telegram-канале ведомства."Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов", — отмечается в сообщении.В ведомстве так же подчеркнули, что пострадавших уже доставили в больницу. По предварительным данным регионального минздрава, три человека погибли, в том числе двое детей.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ. В настоящее время рабочая группа проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

https://1prime.ru/20240614/dtp-849180744.html

благовещенск

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благовещенск, дтп, следственный комитет