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СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске - 14.06.2024, ПРАЙМ
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СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске - 14.06.2024, ПРАЙМ
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:32+0300
2024-06-14T15:58+0300
происшествия
благовещенск
дтп
следственный комитет
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится в собщении СК России, опубликованном в Telegram-канале ведомства."Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов", — отмечается в сообщении.В ведомстве так же подчеркнули, что пострадавших уже доставили в больницу. По предварительным данным регионального минздрава, три человека погибли, в том числе двое детей.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ. В настоящее время рабочая группа проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
https://1prime.ru/20240614/dtp-849180744.html
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благовещенск, дтп, следственный комитет
Происшествия, Благовещенск, ДТП, Следственный комитет
15:32 14.06.2024 (обновлено: 15:58 14.06.2024)
 
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске

СК: в Благовещенске пьяный водитель не справился с управлением и выехал на тротуар

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится в собщении СК России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов", — отмечается в сообщении.
В ведомстве так же подчеркнули, что пострадавших уже доставили в больницу. По предварительным данным регионального минздрава, три человека погибли, в том числе двое детей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ. В настоящее время рабочая группа проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети
15:03
 
ПроисшествияБлаговещенскДТПСледственный комитет
 
 
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