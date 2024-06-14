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СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске - 14.06.2024, ПРАЙМ
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:32+0300
2024-06-14T15:32+0300
2024-06-14T15:58+0300
происшествия
благовещенск
дтп
следственный комитет
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится в собщении СК России, опубликованном в Telegram-канале ведомства."Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов", — отмечается в сообщении.В ведомстве так же подчеркнули, что пострадавших уже доставили в больницу. По предварительным данным регионального минздрава, три человека погибли, в том числе двое детей.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ. В настоящее время рабочая группа проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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благовещенск, дтп, следственный комитет
Происшествия, Благовещенск, ДТП, Следственный комитет
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
СК: в Благовещенске пьяный водитель не справился с управлением и выехал на тротуар
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли, говорится в собщении СК России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов", — отмечается в сообщении.
В ведомстве так же подчеркнули, что пострадавших уже доставили в больницу. По предварительным данным регионального минздрава, три человека погибли, в том числе двое детей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ. В настоящее время рабочая группа проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети