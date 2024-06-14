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После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии - 14.06.2024, ПРАЙМ
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии после ДТП в Благовещенске. Об этом сообщил глава региона Олег Имамеев в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:55+0300
2024-06-14T15:55+0300
2024-06-14T15:55+0300
происшествия
благовещенск
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии после ДТП в Благовещенске. Об этом сообщил глава региона Олег Имамеев в своем Telegram-канале.Согласно сообщению мэра города, в результате ДТП скончались два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет."Шесть человек, из них трое детей в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", — говорится в сообщении.Ранее пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли на месте.
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благовещенск, дтп
Происшествия, Благовещенск, ДТП
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
Имамеев: после ДТП в Благовещенске 6 человек в тяжелом и очень тяжелом состоянии
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии после ДТП в Благовещенске. Об этом сообщил
глава региона Олег Имамеев в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению мэра города, в результате ДТП скончались два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет.
"Шесть человек, из них трое детей в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", — говорится в сообщении.
Ранее пьяный водитель в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, в результате чего несколько человек погибли на месте.
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