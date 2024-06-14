Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240614/ekonomika-849199201.html
"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике
"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками проекта "Время героев" указал, что необходимо сохранять темпы экономического роста. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T20:46+0300
2024-06-14T20:46+0300
владимир путин
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849181957_0:0:3331:1875_1920x0_80_0_0_d618f55388726d7500a45776b2589907.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками проекта "Время героев" указал, что необходимо сохранять темпы экономического роста. Глава государства напомнил, что Всемирный банк, далеко не сочувствующая России организация, поставил страну на четвертое место в мире по объему экономики. Тем самым Россия обогнала Японию."Но это не значит, что мы должны "заснуть на лаврах", нет, все быстро развивается… Но, повторяю, главное темпы сохранять, а то если мы будем "почивать на лаврах", то там все начнет меняться", — отметил Путин.Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м — до 1,4%. Так, банк ожидает увеличения ВВП России на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно по сравнению с оценками, представленными в январе. Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, уточнив, что в прошлом году рост ВВП составил 3,6%, а в первом квартале 2024-го — 5,4%. Глава государства обратил внимание, что такая динамика определяется прежде всего несырьевыми отраслями.
https://1prime.ru/20240614/predlozhenie-849194558.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849181957_600:0:3331:2048_1920x0_80_0_0_f308dfd7db8683afe73be2a22dc060f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, экономика рф
Владимир Путин, экономика РФ
20:46 14.06.2024
 
"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике

Путин: успехи в экономике России не означают, что можно "почивать на лаврах"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками проекта "Время героев" указал, что необходимо сохранять темпы экономического роста.
Глава государства напомнил, что Всемирный банк, далеко не сочувствующая России организация, поставил страну на четвертое место в мире по объему экономики. Тем самым Россия обогнала Японию.
"Но это не значит, что мы должны "заснуть на лаврах", нет, все быстро развивается… Но, повторяю, главное темпы сохранять, а то если мы будем "почивать на лаврах", то там все начнет меняться", — отметил Путин.
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м — до 1,4%. Так, банк ожидает увеличения ВВП России на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно по сравнению с оценками, представленными в январе.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом
18:26
Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, уточнив, что в прошлом году рост ВВП составил 3,6%, а в первом квартале 2024-го — 5,4%. Глава государства обратил внимание, что такая динамика определяется прежде всего несырьевыми отраслями.
 
Владимир Путинэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала