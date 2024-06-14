https://1prime.ru/20240614/ekonomika-849199201.html

"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике

"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Обогнали Японию". Путин призвал сохранять темпы в экономике

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками проекта "Время героев" указал, что необходимо сохранять темпы экономического роста. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T20:46+0300

2024-06-14T20:46+0300

2024-06-14T20:46+0300

владимир путин

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849181957_0:0:3331:1875_1920x0_80_0_0_d618f55388726d7500a45776b2589907.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками проекта "Время героев" указал, что необходимо сохранять темпы экономического роста. Глава государства напомнил, что Всемирный банк, далеко не сочувствующая России организация, поставил страну на четвертое место в мире по объему экономики. Тем самым Россия обогнала Японию."Но это не значит, что мы должны "заснуть на лаврах", нет, все быстро развивается… Но, повторяю, главное темпы сохранять, а то если мы будем "почивать на лаврах", то там все начнет меняться", — отметил Путин.Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м — до 1,4%. Так, банк ожидает увеличения ВВП России на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно по сравнению с оценками, представленными в январе. Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, уточнив, что в прошлом году рост ВВП составил 3,6%, а в первом квартале 2024-го — 5,4%. Глава государства обратил внимание, что такая динамика определяется прежде всего несырьевыми отраслями.

https://1prime.ru/20240614/predlozhenie-849194558.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, экономика рф