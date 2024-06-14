https://1prime.ru/20240614/eksport-849197434.html

Власти временно смягчили условия экспорта семян подсолнечника из Забайкалья

Власти временно смягчили условия экспорта семян подсолнечника из Забайкалья - 14.06.2024, ПРАЙМ

Власти временно смягчили условия экспорта семян подсолнечника из Забайкалья

Правительство смягчило условия экспорта семян подсолнечника для производителей из Забайкальского края - до 31 июля 2024 года включительно для местных аграриев... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:38+0300

2024-06-14T19:38+0300

2024-06-14T19:38+0300

экономика

экспорт

семена

пошлина на экспорт подсолнечного масла

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Правительство смягчило условия экспорта семян подсолнечника для производителей из Забайкальского края - до 31 июля 2024 года включительно для местных аграриев будет действовать базовая ставка экспортной пошлины - 6,5%, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. В целом для экспортеров подсолнечника до 31 августа 2024 года действует повышенная ставка вывозной таможенной пошлины в размере 50%. Эта мера была введена в сентябре 2023 года для защиты внутреннего рынка продовольствия. Базовая ставка будет распространяться на ограниченный объем продукции, вывезенный из пунктов пропуска, расположенных на территории региона. Размер такой квоты составит 1523 тонны семян подсолнечника. "Установить... по 31 июля 2024 года тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, семян подсолнечника, произведенных на территории Забайкальского края, вывозимых через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории Забайкальского края, и помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в объеме 1523 тонн", - говорится в документе. Принятое решение позволит производителям подсолнечника из Забайкальского края сохранить рентабельность своих сельскохозяйственных предприятий, в условиях, когда производственных мощностей для переработки выращенных семян на территории региона нет.

https://1prime.ru/20240614/poshlina-849194734.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспорт, семена, пошлина на экспорт подсолнечного масла